Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на субботу

Луна в первую субботу мая окажется в знаке Овна. Поэтому день пройдет активно и энергично. Чтобы воспользоваться позитивными тенденциями 8 мая, постарайтесь в первой половине дня заняться чем-то полезным, тогда вторая его половина наградит вас приятным сюрпризом.

Овен

Для вас этот день станет успешным. В субботу Овны могут реализовать то, о чем давно мечтали. Не бойтесь начинать новые дела, знакомиться с новыми людьми и делать то, к чему вы не привыкли. Сейчас звезды на вашей стороне.

Телец

В этот день Тельцы будут чересчур импульсивны и вспыльчивы. Постарайтесь не вступать в споры с окружающими, а все сказанное вам делите на два. Помните, что иногда лучше промолчать лишний раз, чем накалять обстановку.

Близнецы

Представителям знака 08.05.2021 предстоит заняться бытовыми вопросами, ремонтом и дачными делами. Сначала Близнецам будут в тягость эти дела, вы будете мечтать о собственных неосуществленных планах, но к вечеру настроение поменяется, и вы поймете, что все было не зря.

Рак

Астрологи советуют Ракам сейчас не лениться, а больше проявлять себя в работе. Поэтому не отказывайтесь брать на себя больше дел, чем положено. Начальство оценит ваши старания очень скоро и вознаградит.

Лев

Львам 08.05. будет сложно сосредоточиться на чем-то серьезном. Не напрягайте себя, если есть возможность, отдохните. Съездите на природу и подышите свежим воздухом. Если это неосуществимо, чаще делайте перерывы на что-то приятное, например, кофе с десертом.

Дева

Астрологи предупреждают вас, что в субботу вы проведете в раздумьях. Девы в последнее время отталкивали от себя много людей, и возможно зря. Сейчас настало идеальное время вновь расширить круг своего общения. Новые-старые друзья поддержат вас как никогда.

Весы

Вы будете 8 мая довольно неторопливы. Не беспокойтесь. Наберитесь терпения и действуйте по обстоятельствам. Подзарядиться энергией Весам позволит общение со старшим поколением. Близкие смогут дать вам полезный совет.

Скорпион

Скорпионам в субботу стоит поберечь здоровье. Не усердствуйте с физическими нагрузками и избегайте сквозняков. Сейчас велик риск получить травму или заболеть. Проведите день в спокойной обстановке.

Стрелец

Представителям знака полезно будет составить 8 мая план на следующую неделю, а также заняться своими финансами. Стрельцы смогут увеличить свои доходы, если научатся правильно распоряжаться уже имеющимися средствами.

Козерог

Вам можно в субботу заняться собой и своим внешним видом. Козерогам можно не бояться перемен. Любое изменение во внешности сейчас окажется удачным, как и различные процедуры.

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день. Можно отправиться на шопинг, покупки сейчас не разочаруют вас. Также 08.05. подходит для работы – вы сможете много добиться.

Рыбы

На представителей знака будут влиять романтические тенденции в этот день. Рыбам стоит отправиться на свидание или организовать приятный досуг для своей второй половинки. В любом случае, не сидите дома.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь май.