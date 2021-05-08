Звезды подскажут, как приумножить капиталы

Не за горами наступление самого теплого сезона года. Лето традиционно является периодом отпусков и серьезных денежных растрат. К какому материальному положению стоит готовиться каждому из знаков зодиака, рассказывает опытный астролог.



Овен

Летом многих будет интересовать, как обстоят дела в карманах у Овнов. Не стоит раздражаться по этому поводу – интерес окружающих не всегда будет праздным, в какой-то момент они могут помочь развитию вашего бизнеса.

Телец

Судьба дает все карты в руки Тельцам. Упорная работа и готовность к трудностям могут серьезно приумножить ваши капиталы. В июле представителей этого знака ждет тяжелый период, однако к концу лета ситуация выправится. Главное, не опускать руки.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не откладывать старт нового проекта. Июнь 2021 года – отличное время для реализации ваших бизнес-задумок. Летом также можно не бояться крупных трат. Все приобретения окажутся выгодными и не разочаруют вас впоследствии.

Рак

Вселенная подарит Ракам возможности для претворения в жизнь ранее разработанных проектов. Однако для их реализации потребуется помощь окружающих. Ваша задача – создать прочные партнерские связи.

Лев

Если Львы хотят повысить свое благосостояние, им нужно научиться работать в команде. Именно общий труд грядущим летом сможет серьезно пополнить банковские счета представителей этого знака.

Дева

Лето обещает быть спокойным в плане финансов. Этот период Девам лучше посвятить отдыху. Деловые проекты вряд ли принесут вам удовлетворение. Звезды советуют заняться собой и своим творческим развитием.

Весы

В июне Весам стоит ждать приятных вестей. Не исключена нежданная премия или возвращение давнишнего долга. При этом лишние деньги лучше приберечь – в ближайшем будущем вам остро понадобятся дополнительные средства.

Скорпион

Для Скорпионов лето станет активным в финансовом плане. При этом звезды советуют воздержаться от вложений и бдительно следить за изменениями в законодательстве. Правильное расходование средств позволит приумножить капитал.

Стрелец

Стабильный период. При этом Стрельцам нужно воздержаться от дополнительных материальных обязательств и крупных покупок. Финансовые потери вряд ли обрушатся на головы представителей этого знака, однако и большой удачи в денежном плане ждать не приходится.

Козерог

Астролог Людмила Митрохина в статье для издания "Wday" предсказывает появление у Козерогов возможностей для пассивного заработка этим летом. Постарайтесь не упустить свою удачу.

Водолей

Водолеям летом придется серьезно экономить. Большие средства будут растрачены на незапланированные расходы. Этот период не лучшее время для кардинальных перемен в жизни.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам серьезно присмотреться к инвестиционной деятельности. Даже небольшие вложения могут обернуться серьезным увеличением капитала.