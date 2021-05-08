Гороскоп на 9 мая 2021 года

Гороскоп на 9 мая 2021 года
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье

В этот день Луна все еще будет находиться в знаке Овна. А это значит, что воскресенье, как и суббота, обещает быть богатым на эмоции. Старайтесь держать себя в руках и дважды подумать прежде, чем что-то сказать или сделать. Так получится избежать лишних неприятностей.

Овен

Представителям знака стоит 9 мая проявить чуткость и внимание к окружающим. Одарив близких своей заботой, Овны смогут сами получить приятный подарок – будь то материальная вещь или благая весть.

Телец

Вам астрологи советуют провести день в попытках что-то изменить. Попробуйте обновить гардероб или сменить прическу. Любая новая вещь зарядит Тельцов энергией и хорошим настроением надолго.

Близнецы

Близнецы 09.05.2021 проведут в борьбе с окружающими. Не сдавайте своих позиций и твердо отстаивайте свою точку зрения. Любая уступка в этот день грозит вам неприятными последствиями на продолжительный период времени.

Рак

Представителей знака ждет удачное воскресенье. В этот день Раки будут как никогда общительны и привлекательны. Ваше обаяние будет литься через край – направьте его на того человека, который вам небезразличен.

Лев

Астрологи предсказывают, что Львы 09.05. смогут вздохнуть свободно полной грудью. Проблемы последних месяцев, наконец, покажутся не столь масштабными и неразрешимыми. Вы сможете найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Дева

Девам в это воскресенье придется импровизировать. Вы будете недовольны тем, что ваши планы вмиг разрушились и вы вынуждены подстраиваться под обстоятельства. Не волнуйтесь, к вечеру вы поймете, что даже выиграли от сложившейся ситуации.

Весы

Звезды подготовили представителям знака важное испытание. Весам придется, вспомнив ошибки прошлого, не допустить повторения истории. Главное – поверьте, что вам все по плечу и урок прошлых лет вы выучили назубок.

Скорпион

Скорпионам 9 мая предстоит сотрудничать с людьми, которые вам не нравятся. Избежать этого не получится, поэтому просто присмотритесь к вынужденным соратникам на этот день. Вы сможете многому у них научиться, хоть сначала так и не покажется.

Стрелец

Представителями знака с утра завладеет лень. Позвольте ей главенствовать, и забудьте про чувство вины. Стрельцы в последнее время слишком много брали на себя забот, пора восполнить баланс сил и энергии.

Козерог

Вам 9 мая предстоит решать финансовые вопросы. Будьте аккуратны. Козероги сейчас смогут как приумножить свои сбережения, так и потерять крупную сумму денег. Перед вложением средств в какую-то авантюру задумайтесь, готовы ли вы потерять эти деньги в случае неудачи.

Водолей

Вас ждет благоприятный день. Водолеи смогут много достичь. Можно смело начинать новые дела или браться за отложенные на потом. Все в эту дату вам удастся как нельзя лучше.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам посвятить 9 мая планированию своего будущего. Сейчас все задуманное и намеченное осуществится. Но скоро коридор возможностей закроется, и все желания станет трудно реализовывать.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь май для всех знаков зодиака.

Полина ИВАНОВА

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