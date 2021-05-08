Приметы на 9 мая: что нельзя делать в день Глафиры Горошницы

Приметы на 9 мая: что нельзя делать в день Глафиры Горошницы
Фото: Alfred Schauhuber/ imageBROKER.com//www.globallookpress.com
В этот день не стоит свататься

Православные чтут в эту дату мученицу Глафиру, которая поплатилась жизнью за веру в Христа. В этот день на Руси сеяли горох. Молодым людям обязательно нужно было его съесть – считалось, что это к удаче.

Что нельзя делать 9 мая

1. Не стоит готовить на обед картофель. Лучше выбрать горох в качестве гарнира, тогда в доме не будет ссор.

2. На Руси опасались ловить ласточек, чтобы не навлечь на себя беду.

3. Нельзя в этот день делать предложение руки и сердца. Считается, что тогда семейного счастья молодая пара не дождется, а их брак будет обречен на печальный конец.

4. Лучше не ссориться с родственниками, особенно теми, кто ими являются не по крови.

5. Нельзя убираться, а также стричь ногти. Эти занятия навлекут неприятности и безденежье.

Что можно делать 9 мая

1. В эту дату можно сеять горох. Однако ветер должен дуть с юга, а Луна расти.

2. На Руси верили, что, съев горох, можно избежать болезней.

Приметы и суеверия на 9 мая

1. Сильный ветер – к беде.

2. Если солнечный свет пробивается сквозь тучи – лето будет без осадков.

3. Теплая погода – к скорому похолоданию.

4. Кукушка издает звуки как лягушка – будет дождь. А вот если эта птица громко поет, то погода будет погожая.

5. Если в этот день гремит гром, то на завтра нужно заняться огородом.

6. Если снег до конца не растаял, лето будет жарким.

Традиции и обычаи 9 мая

1. В эту дату можно отправиться в церковь и помолиться Глафире. Мученицу нужно просить о хорошем урожае и отменном здоровье.

2. В церковь наши предки брали листья гороха, чтобы попросить Глафиру благословить растение. Затем из него делали чайный отвар и поили им больных.

3. Готовили из гороха в этот день и каши, чтобы позаботиться о пищеварении.

4. На Руси также выходили на природу, чтобы встретить прилетающих ласточек. Считалось, то это к семейному благополучию.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Крыму в ответ на оскорбительное требование призвали США вернуть Аляску России

Американцев позвали на полуостров поучить историю

"Академик Черский" вернулся в зону строительства "Северного потока - 2"

К укладчику направляется еще одно судно снабжения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей