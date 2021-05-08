В этот день не стоит свататься

Православные чтут в эту дату мученицу Глафиру, которая поплатилась жизнью за веру в Христа. В этот день на Руси сеяли горох. Молодым людям обязательно нужно было его съесть – считалось, что это к удаче.

Что нельзя делать 9 мая

1. Не стоит готовить на обед картофель. Лучше выбрать горох в качестве гарнира, тогда в доме не будет ссор.

2. На Руси опасались ловить ласточек, чтобы не навлечь на себя беду.

3. Нельзя в этот день делать предложение руки и сердца. Считается, что тогда семейного счастья молодая пара не дождется, а их брак будет обречен на печальный конец.

4. Лучше не ссориться с родственниками, особенно теми, кто ими являются не по крови.

5. Нельзя убираться, а также стричь ногти. Эти занятия навлекут неприятности и безденежье.

Что можно делать 9 мая

1. В эту дату можно сеять горох. Однако ветер должен дуть с юга, а Луна расти.

2. На Руси верили, что, съев горох, можно избежать болезней.

Приметы и суеверия на 9 мая

1. Сильный ветер – к беде.

2. Если солнечный свет пробивается сквозь тучи – лето будет без осадков.

3. Теплая погода – к скорому похолоданию.

4. Кукушка издает звуки как лягушка – будет дождь. А вот если эта птица громко поет, то погода будет погожая.

5. Если в этот день гремит гром, то на завтра нужно заняться огородом.

6. Если снег до конца не растаял, лето будет жарким.

Традиции и обычаи 9 мая

1. В эту дату можно отправиться в церковь и помолиться Глафире. Мученицу нужно просить о хорошем урожае и отменном здоровье.

2. В церковь наши предки брали листья гороха, чтобы попросить Глафиру благословить растение. Затем из него делали чайный отвар и поили им больных.

3. Готовили из гороха в этот день и каши, чтобы позаботиться о пищеварении.

4. На Руси также выходили на природу, чтобы встретить прилетающих ласточек. Считалось, то это к семейному благополучию.