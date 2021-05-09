Гороскоп на 10 мая 2021 года

Гороскоп на 10 мая 2021 года
Фото: pixabay.com
Некоторым знакам зодиака звезды сулят прекрасное времяпровождение

В этот день звезды прогнозируют благоприятное стечение обстоятельств, которые скажутся на всей жизни. Не исключено, что возникшие 10 мая новые отношения окажутся крайне захватывающими. Однако поворотный момент возможен только в том случае, если вы окажетесь к этому готовы. 

Овен

Представителям знака Овен следует быть внимательными к собственному здоровью. Стресс, переутомление могут негативно сказаться на общем состоянии. Постарайтесь не поддаваться на излишние эмоциональные раздражители, найдите время для отдыха и расслабления. 

Телец

Тельцам могут усомниться в себе и собственных способностях решать проблемы. Трусость и непонятная тревога будут преследовать в течение дня, поэтому лучше не занимайтесь слишком ответственной деятельностью. Будьте внимательны к своей половинке, ей может нехватать от вас заботы. 

Близнецы

В этот день люди будут не сильно восприимчивы к вашим доводам, поэтому тратить время на споры не стоит. Постарайтесь проявить находчивость и гибкость, доказывая свою правоту на деле. Это поможет укрепить отношения с нужными людьми и показать себя в хорошем свете.

Рак

10 мая Раки могут почувствовать легкое недомогание, которое спровоцирует нестабильное магнитное поле. Постарайтесь мобилизироваться и дать состоянию испортить вам настроение. Если преодолеете тяжелый период, появяться новые силы в будущем.

Лев

Этот день будет для Львов крайне удачным. Звезды сулят успех в азартных играх, не исключено, что вы сорвете джекпот. Если же вы не сторонник таких увлечений, то удача может поджидать в неожиданном месте. 

Дева

Астрологи советуют Девам провести этот день нестандартно. Можно поменять привычную обстановку, отправиться в путешествие или придумать новый досуг с семьей или друзьями. 10 мая прекрасно подойдет для получения новых впечатлений. Будьте также внимательны к своему здоровью.

Весы

Весы будут испытывать перенапряжение, которое скажется на всем дне. Сил не будет хватать буквально ни на что. Постарайтесь найти время отдыху и расслаблению, чтобы набраться сил. Вечером звезды сулят приятное знакомство. 

Скорпион

Излишняя амбициозность может сыграть со Скорпионами злую шутку. Если ставите перед собой цель, отнеситесь к ней разумно. Только те стремления, которые имеют четкое представление, обретут форму. В течение дня у вас появится возможность проявить себя с лучшей стороны – постарайтесь ее не упустить.

Стрелец

У Стрельцов день будет не самым удачным. Решить некоторые ситуации без сторонней поддержки не получится, не стесняйтесь обращаться к людям за помощью. К концу вечера ситуация успокоится. 

Козерог

Если Козероги не будут поддаваться лени, то день окажется приятным. Лучше отказаться от застолий и вечеринок с алкоголем – это плохо скажется на здоровье в будущем. 

Водолей

Водолеям звезды сулят исполнение желаний, если они связаны с честолюбивыми стремлениями. Если в этот день вам поступит крайне выгодное предложение – постарайтесь принять его не раздумывая, в будущем подобного случая может не представиться. 

Рыбы 

10 мая Рыбы будут по-особенному привлекательны для противоположного пола. Ваше обаяние оценят крайне высоко, если будете проявлять уверенность, спокойствие. День также подходит для освоения новых навыков. 

Роман ИГНАТОВ

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