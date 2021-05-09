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10 мая церковь чтит память апостола Семенова. Будучи зрелым, он увидел чудеса, которые мог делать Иисус Христос, поэтому уверовал в него. Но за свою веру он был схвачен язычниками и распят.
Традиции и обычаи 10 мая
Наши предки в этот день тоже чтили память апостола, прозвав его ранопашцем, потому что в это время, как правило, начинали активно готовиться к посеву. Именно 10 мая начинали выезжать на пашню. Это событие было особенным, поэтому сопровождалось ритуалами.
Для того, чтобы вся нечисть, которая затаилась в полях, не проникла в дом, было запрещено подбирать больных животных. Считалось, что злые силы специально принимают такой облик, чтобы разжалобить людей.
Также предки верили, что Симеон помогает излечить болезни, поэтому больных обязательно выводили на улицу, чтобы солнечные лучи прогнали недуг.
Что нельзя делать 10 мая
Что можно делать 10 мая
Приметы и суеверия на 10 мая
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