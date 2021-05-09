В этот понедельник обязательно выйдите из дома прогуляться

10 мая церковь чтит память апостола Семенова. Будучи зрелым, он увидел чудеса, которые мог делать Иисус Христос, поэтому уверовал в него. Но за свою веру он был схвачен язычниками и распят.

Традиции и обычаи 10 мая

Наши предки в этот день тоже чтили память апостола, прозвав его ранопашцем, потому что в это время, как правило, начинали активно готовиться к посеву. Именно 10 мая начинали выезжать на пашню. Это событие было особенным, поэтому сопровождалось ритуалами.

Для того, чтобы вся нечисть, которая затаилась в полях, не проникла в дом, было запрещено подбирать больных животных. Считалось, что злые силы специально принимают такой облик, чтобы разжалобить людей.

Также предки верили, что Симеон помогает излечить болезни, поэтому больных обязательно выводили на улицу, чтобы солнечные лучи прогнали недуг.

Что нельзя делать 10 мая

Не ссорьтесь и конфликтуйте с окружающими, потому что потом будет очень сложно возобновить отношения.

Запрещено смотреть на дерущихся людей, иначе можно оказаться в такой же ситуации.

Также не рекомендуется в этот день пьет, иначе весь последующий год будете голодать.





Что можно делать 10 мая

Обязательно выйдите из дома на прогулку. Проведите хотя бы полчаса под солнцем, чтобы укрепить свое здоровье.

Посвятите время работе в огороде. Но нельзя есть ни одного зерна, которые подготовлены для посева, иначе урожай будет плохим.





Приметы и суеверия на 10 мая

Если гремит гром и громко квакают лягушки, значит пора начинать работы в огороде.

К вечеру появился туман – к хорошей погоде.

Если слышны крики совы, значит, что скоро похолодает.

Если листья у березы развернулись полностью, тогда настало время сажать картошку.

После дождя появилась радуга – к теплому и ясному дню.

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