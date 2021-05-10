Прислушайтесь к советам звезд и сможете избежать неприятностей

В этот день ночное светило будет находиться в знаке Телец. Такое положение Луны символизирует материальную стабильность и успех в финансовых делах.

Овен

Фортуна будет благоволить Овнам. В этот день представителей знака могут обрадовать внезапной премией или повышением на работе. Также 11 мая обещает приятные перемены в личной жизни.

Телец

День окажется судьбоносным. Во вторник Тельцов ждет важное известие, которое может перевернуть их жизнь. Возможно, его важность станет понятной только спустя некоторое время.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам посвятить первый рабочий день на неделе объединению коллектива. Возможно, ваша карьера серьезно продвинется, если вы научитесь организовывать работу в команде.

Рак

Раки могут смело решиться на крупную покупку. Все приобретения, сделанные 11.05, окажутся выгодными и не разочаруют вас в будущем. Также возможно приятное знакомство, обещающее перерасти в серьезный роман.

Лев

День отлично подходит для запуска нового проекта. Львы дождались благоприятных обстоятельств и наконец-то могут реализовать свои задумки. В финансовом плане им будет сопутствовать удача.

Дева

Девам лучше заняться творческой деятельностью. В целом день будет благоприятным. Отличный вариант – собраться семьей и провести время на природе. От крупных покупок лучше воздержаться.

Весы

Отличный день для любых активностей. Фортуна на стороне Весов. Во вторник можно смело проводить деловые переговоры, разбирать старые завалы на работе или вынести наконец на семейный совет обсуждение давно волнующего вас вопроса.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам воздержаться от конфликтов с родными людьми. Неосторожно брошенное словом может стать причиной серьезного скандала. Возможны крупные приобретения и неожиданные финансовые поступления.

Стрелец

А во вторник Стрельцы могут встретить человека, который изменит их жизнь. Постарайтесь быть открытыми к новым знакомствам. Перемены в личной жизни пойдут вам на пользу.

Козерог

Козероги будут на коне. Представителям этого знака сопутствует удача в финансовых вопросах и деловых переговорах. В семье также будет царить гармония.

Водолей

Водолеи наконец-то могут приступить к запуску собственного проекта. Обстоятельства складываются благоприятно. Однако не отказывайтесь от помощи окружающих.

Рыбы

День пройдет в мелких заботах и хлопотах. Возможны проблемы со здоровьем близких. Рыбам следует посвятить как можно больше времени общению с родными.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май от Тамары Глоба.

