Обязательно нужно почтить память упокоенных родных на кладбище

Православные отмечают 11 мая отмечает Радоницу – День поминовения усопших. В народном календаре эту дату называют Максимовым днем и чтут память мучеников Максима и Квинтилиана, пострадавших за веру в Христа.

Традиционно православные христиане в этот день молятся за упокой почивших родных и близких, приходят в храмы, чтобы подать заупокойные записки.

Также в народе считалось, что в этот день нужно собирать березовый сок и отпаивать и поливать им больных. Считалось, что в это время напиток обладает особыми лечебными свойствами.

Приметы на 11 мая 2021 года

Если подул теплый ветер, то весна будет благодатной.

Цвет рябины к хорошей урожайности овса.

Ночь на 11 мая выдалась теплой – значит, жди урожайного года.

Березы дают много сока – к дождям.

Приснившиеся сны с 10 на 11 мая могут сбыться через три дня.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе – такой брак, полагали в народе, долго не просуществует.

Запрещалось на Родоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника.

Обязательно нужно было отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом.