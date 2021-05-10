Приметы на 11 мая: что нельзя делать на Радоницу

Приметы на 11 мая: что нельзя делать на Радоницу
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Обязательно нужно почтить память упокоенных родных на кладбище

Православные отмечают 11 мая отмечает Радоницу – День поминовения усопших. В народном календаре эту дату называют Максимовым днем и чтут память мучеников Максима и Квинтилиана, пострадавших за веру в Христа. 

Традиционно православные христиане в этот день молятся за упокой почивших родных и близких, приходят в храмы, чтобы подать заупокойные записки.

Также в народе считалось, что в этот день нужно собирать березовый сок и отпаивать и поливать им больных. Считалось, что в это время напиток обладает особыми лечебными свойствами.

Приметы на 11 мая 2021 года

  • Если подул теплый ветер, то весна будет благодатной.
  • Цвет рябины к хорошей урожайности овса. 
  • Ночь на 11 мая выдалась теплой – значит, жди урожайного года.
  • Березы дают много сока – к дождям.
  • Приснившиеся сны с 10 на 11 мая могут сбыться через три дня. 

Что можно и нельзя делать на Радоницу

В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе – такой брак, полагали в народе, долго не просуществует. 

Запрещалось на Родоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника. 

Обязательно нужно было отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады

Заявления чешской стороны удивляют Москву

Появились новые подробности о перехваченном американцами судне с российским оружием

Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей