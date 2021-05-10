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Православные отмечают 11 мая отмечает Радоницу – День поминовения усопших. В народном календаре эту дату называют Максимовым днем и чтут память мучеников Максима и Квинтилиана, пострадавших за веру в Христа.
Традиционно православные христиане в этот день молятся за упокой почивших родных и близких, приходят в храмы, чтобы подать заупокойные записки.
Также в народе считалось, что в этот день нужно собирать березовый сок и отпаивать и поливать им больных. Считалось, что в это время напиток обладает особыми лечебными свойствами.
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Что можно и нельзя делать на Радоницу
В этот день считалось запретным стричь младенцам волосы и ногти. Нельзя было прокалывать уши, чтобы не потерять слух, а также объявлять о скорой свадьбе – такой брак, полагали в народе, долго не просуществует.
Запрещалось на Родоницу горевать и плакать. Вместо этого нужно было молиться и помогать усопшим подношениями. Можно было работать только при острой необходимости, чтобы не преуменьшать значение праздника.
Обязательно нужно было отправиться на кладбище к родственникам, зажечь на могиле свечу и совершить литию по усопшему. После следовало прибраться на месте захоронения, посидеть немного в тишине и вспомнить покойного хорошим словом.
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