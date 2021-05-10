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В эту ночь ожидается особое астрологическое событие. Специалисты сообщили, что с 10 на 11 мая 2021 в силу вступит Черная луна – людям откроются новые двери для реализации собственных стремлений.
Этот период станет по-особенному благоприятным для построения планов на будущее. Желательно ставить перед собой позитивные и реальные цели – тогда вероятность их реализации будет крайне высока. Однако не стоит сразу же предпринимать действий по направлению к намеченному курсу. Все начнет складываться само собой постепенно, наберитесь терпения.
Ночью ожидается Новолуние в Тельце в соединении с Ураном -это сулит благополучие и успех в финансовых делах. Заключение договоров, сделки, покупки пройдут успешно.
День будет отлично подходить для пар, которые собираются стать родителями. 11 мая можно заняться зачатием ребенка, и в целом май обещает быть богатым на романтические приключения.
Когда Черная Луна вступит в силу, многие могут почувствовать необходимость реализации собственного потенциала. Практически все представители знаков зодиака заходят быть замечеными и будут стараться привлечь к своей персоне внимание.
Однако в этот период у людей может обостриться чувство агрессии, появится слабость, обостриться хронические заболевания. Черная Луна может негативно влиять на психику.
Что запрещено делать в дни Черной Луны:
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