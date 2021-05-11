Достичь особых успехов во вторую майскую среду мало кому удастся

Растущая Луна 12 мая находится в Тельце. Звезды не советуют в этот день перенапрягаться. Браться за новое, выполнять серьезные задачи и решать важные вопросы нежелательно. Лучше побольше времени уделить семье – приготовить необычный обед, устроить приятный сюрприз, отправиться в интересное место, развлечься.

Овен

Трудно будет сосредоточиться в этот день Овнам. Нелегко будет складываться общение. Чтобы не заиметь много недоброжелателей, воздержитесь от негативных эмоций Вечером расслабьтесь – устройте чаепитие с друзьями или посмотрите комедию с семьей.

Телец

Чтобы достичь желаемых результатов в работе, Тельцам надо приложить максимум усилий и кое-чему поучиться. При выполнении задач не стоит торопиться. Вы сумеете разобраться с проблемами и договориться с близкими. Порадует встреча с любимым человеком.

Близнецы

Выгодными и полезными для построения карьеры окажутся все замыслы Близнецов. Допустим небольшой риск. Может поступить очень заманчивое предложение. Пригодятся давние связи. Не стоит много тратить. На свидании желательно признаться в чувствах.

Рак

Благодаря энергии, трудолюбию и прекрасному настроению Ракам улыбнется фортуна. Командировки и полученные знания помогут в дальнейшем. Облегчить жизнь поможет реализация собственных идей. Проведите вечер с близкими. Не исключены сюрпризы, подарки.

Лев

Не сбиться с привычного ритма Львам поможет своевременное внесение изменений в планы. Будьте терпеливее в общении, воздержитесь от споров. Интересные знакомства ожидают в поездке. Зарядят бодростью и позитивом увлечения, спорт и активный отдых.

Дева

Этот день потребует настойчивости от Дев. У вас может появиться влиятельный союзник, не отказывайтесь от его поддержки. Избегайте трений с коллегами. Детей надо меньше критиковать, тогда отношения с ними наладятся. Возможны хорошие вести от любимых.

Весы

Сложные и важные дела Весам лучше отложить. Постарайтесь быть вежливее и сдержаннее в отношениях с окружающими. Решить непростые финансовые вопросы вы сможете. Есть шанс получить значительный доход, не тратьте его сразу. Не следует много есть.

Скорпион

В этот день Скорпионов подстерегают неожиданности. Эмоции держите под контролем, чтобы не поссориться с начальством или близкими и не возникло проблем в личной жизни. Можно приобрести давно желаемое – вещь или путевку туда, где мечтали побывать.

Стрелец

Добиться многого удастся Стрельцам. Все преграды вы преодолеете и поставленных целей достигнете. Однако чрезмерные напор и прямота могут оставить вас без нужных в будущем союзников. Велик риск долгого конфликта в семье из-за обид, нанесенных близким людям.

Козерог

Работа в полную силу не даст Козерогам необходимых результатов, хотя получится справиться со всеми делами. Отправляться в поездки не стоит. Экономить желательно с умом. Наведите порядок в доме, смените интерьер, мебель. Порадуют встречи со старыми друзьями.

Водолей

Благодаря воле и настойчивости Водолеи добьются успехов. Не исключено заключение прибыльных сделок и получение оплаты за давно проделанную работу. Поездки грозят серьезными травмами, поэтому от них лучше отказаться. Следует позаботиться о здоровье.

Рыбы

Приняв на себя большую ответственность, Рыбы покажут, на что способны, им повезет во всех делах. Внимательно читайте документы, прежде чем ставить свою подпись. В романтических отношениях возникнет напряженность – от намеченного свидания надо отказаться.

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