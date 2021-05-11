Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей

Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей
Фото: Victor Lisitsyn /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Не стоит в эту среду постоянно находиться в доме, не выходя из него – это приведет к тяжелой болезни

Верующие чтут 12 мая девять мучеников Кизических. Эти святые проповедовали христианство, за что были казнены.

Что нельзя делать 12 мая

Не рекомендуется протирать пыль на высоких полках и шкафах, иначе связь с авторитетным человеком или родственником, от которого зависит будущее, нарушится. Свои задачи передавать другим не следует: возникнут проблемы, решение которых грозит потерей уважения окружающих и безденежьем. Рассказывать о своих задумках нежелательно, а то не реализуются.

Весь день находиться дома запрещено: болезни навалятся. С головой нырять в озеро или реку не стоит, утонуть можно. Не разрешается просеивать муку – станет быстро падать зрение, что приведет к слепоте. Завидовать и по-доброму не положено. Делать амулеты, обереги не годится, чтобы они своей силой вместо пользы вреда не принесли.

Что можно делать 12 мая

Желательно прогуляться на свежем воздухе – это улучшит настроение и привлечет удачу. Нужно собирать лекарственные травы: по поверью, в этот день они имеют особенную целительную силу, в отварах и примочках излечивают самые тяжелые болезни. Разрешено строить планы на ближайшее время, и задуманное воплотится. Следует искупаться в чистом водоеме, тогда весь год здоровье крепким будет.

Традиции и обычаи 12 мая

В давние времена на Руси мучеников считали не только толкователями снов, но и целителями. Молились им о защите от эпидемий и исцелении от тяжелых недугов, в частности – оспы.

Наши предки в этот день собирали травы для приготовления отваров и примочек от разных заболеваний. Особо ценили в это время и березовый сок – его пили как лекарство.

Народные приметы на 12 мая

  • Мощные порывы ветра сулят ливень.
  • Ярко светит солнце, значит, грядет непогода.
  • Если перед дождем сверкает молния, ненастье продлится долго.
  • У дуба развертываются листья – к холодам.
  • Засилье майских жуков указывает на летнюю засуху.
  • Ночью звезд много и дует теплый ветер, значит, богатый урожай ожидается.
  • Ярко-красный восход предвещает теплое лето.

Ранее  стало известно, когда нельзя мыть посуду в гостях. Иногда желание помочь может привести к неприятным последствиям.  

Полина ДОРОЖКИНА

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