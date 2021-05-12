Если держать эмоции под контролем, то этот четверг пройдет спокойно, без потрясений

Растущая Луна 13 мая переберется в знак Близнецов. С руководством лучше не пересекаться. Любое другое общение сложится удачно. Для выполнения и завершения дел понадобятся настойчивость и терпение. Не все романтические свидания пройдут, как хотелось бы. Зато получится хорошо отдохнуть с друзьями.

Овен

Преодолев любые неблагоприятные обстоятельства, решительные Овны сумеют добиться поставленных целей. В поездках велик риск потерять важные документы, будьте внимательны. Избегайте ссор. Воздержитесь от тяжелой работы, чтобы не подорвать здоровье.

Телец

Выполнять сложные задачи придется Тельцам. Для этого нужно сосредоточиться и приложить максимум усилий. У вас появятся задумки о будущей деятельности. Полезными окажутся прогулка и отдых на природе. Не исключена размолвка с любимым человеком.

Близнецы

Завершить начатое и воплотить давние замыслы Близнецам удастся. Есть вероятность восстановить утерянные связи. Вы можете поискать новую работу или дополнительный источник дохода. Порадуют посещение интересных мест и неожиданные приобретения.

Рак

Благодаря позитивному настрою и спокойствию Раки без посторонней помощи достигнут прекрасных результатов в любых делах. После работы не исключены встречи со старыми приятелями. В семье и романтических отношениях будет царить полное взаимопонимание.

Лев

Тяжело придется Львам. Если вы станете направлять энергию и силы на пустяки, восстановиться будет нелегко. Чтобы выполнить важные задачи, понадобится менять планы. Вероятны маленькие приятные сюрпризы, интересные встречи, визиты родных, подарки.

Дева

Особого рвения на работе Девы не проявят, зато с помощью оптимизма и полученных в этот день знаний удастся реализовать новые замыслы. Также найдется занятие по душе. Улучшится материальное благосостояние. Доставят удовольствие развлечения.

Весы

Разобраться даже с запутанными и непростыми делами Весы смогут. Важно только правильно расставить приоритеты и распределить нагрузку. Чтобы порадовать близких, хорошо бы устроить семейный праздник, повеселиться с гостями, и усталость как рукой снимет.

Скорпион

Давние проблемы Скорпионы решат, если станут действовать быстро. Любые идеи поддержат близкие. Помогут советы окружающих. Воздержитесь от лишних трат, не покупайте то, чего не планировали, а то разоритесь. Энергии хватит на все, переутомление вам не грозит.

Стрелец

Непросто будет в этот день Стрельцам. Отношения с начальством и коллегами не сложатся. Однако возможно поступление денег. Есть вероятность отправиться в интересное путешествие, прибрести давно желаемое, развлечься. Порадует вечернее романтическое свидание.

Козерог

Связанные с работой планы Козерогов реализуются. Не исключено получение заманчивого предложения или появление нового источника дохода. Полезным будет активный отдых. Также хорошо бы побывать в музее, на выставке или в театре, посетить светскую вечеринку.

Водолей

Дела будут спориться у Водолеев. Проявите терпение и чувство юмора при общении с окружающими. Возможна неожиданная встреча с давними приятелями, которые сообщат важные новости. Желательно сменить обстановку – выехать за город или пойти в гости.

Рыбы

Тяжелых задач Рыбам следует избегать. Серьезные решения надо принимать не раньше второй половины дня. Не выведывайте чужие тайны и не выдавайте свои. Домашние дела разделите с семьей. Есть шанс познакомиться с необычным человеком. Поберегите здоровье.

До этого стало известно, каким знакам зодиака надо быть осторожнее в мае. Согласно прогнозу астролога Василисы Володиной, для некоторых этот месяц будет далеко не простым.

