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Православные 13 мая поминают Иакова Зеведеева. Брат Иоанна Богослова, ученик Иисуса Христа и один из 12 апостолов во многих странах проповедовал веру в Спасителя. После возвращения на родину – в Иерусалим – был казнен.
Что нельзя делать 13 мая
1. Назначать свидания и признаваться в своих чувствах в этот день не полагается, а то влюбленные расстанутся.
2. Свататься, устраивать помолвку, свадьбу не разрешено, чтобы будущая семья не оказалась несчастной.
3. Чинить сломанное и делать ремонт не годится – велик риск пораниться, а затраченные усилия окажутся напрасными.
4. Надевать одежду цветов, которые символизируют любовь (красного, розового и других), нежелательно, иначе тот, у кого есть пара, разлучится с нею, а одинокий не найдет вторую половинку.
5. Думать о плохом минувшем не стоит: вернутся прежние неприятности.
6. Запрещено плести косы – вместе с ними в жизнь войдут болезни горести и материальные потери.
7. Опаздывать и бездельничать не рекомендуется, чтобы не остаться в полном одиночестве надолго.
8. Уезжать далеко не следует, а то в пути беда случится.
Что можно делать 13 мая
Нужно выстроить план действий, чтобы достичь целей и воплотить в жизнь все замыслы. Следует думать только о хорошем. Для защиты от негатива и проблем в дороге надо облиться талой водой от снега, собранного в марте – апреле.
Традиции и обычаи 13 мая
На Руси дату именовали днем Якова Теплого, ведь холода отступали, приближалось лето. Еще величали святого Звездоночным, поскольку не только погоду, но и то, каким урожай будет, определяли по звездам.
Это время наши предки считали не подходящим для устройства личной жизни. Этому было несколько причин.
Считалось, что, если жениться, выйти замуж в мае, всю жизнь придется страдать (маяться). Также шли весенние полевые работы, и на свадьбы не оставалось времени. Кроме того, наступал период, когда запасы еды истощались, и люди думали, как прокормиться до очередного урожая, а на празднование от трех до семи дней принято было накрывать богатые столы – чтобы молодожены жили в достатке.
Народные приметы на 13 мая
Ночью звезд нет, значит, днем пойдет дождь.
Облака странно движутся – в ближайшие дни погода изменится.
Заполонившие небо грозовые тучи сулят ливни целую неделю.
Если зацвела черемуха, ожидается похолодание.
Потоком текущий из берез сок предвещает дождливые июнь, июль и август.
Ясный восход в этот день – к богатому урожаю.
Коль вечером тепло, а ночью много звезд, то лето будет грозовое и жаркое.
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