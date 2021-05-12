В этот четверг не стоит устраивать сватовство, помолвку, свадьбу, иначе будущие муж и жена окажутся несчастны, а развестись им не удастся

Православные 13 мая поминают Иакова Зеведеева. Брат Иоанна Богослова, ученик Иисуса Христа и один из 12 апостолов во многих странах проповедовал веру в Спасителя. После возвращения на родину – в Иерусалим – был казнен.

Что нельзя делать 13 мая

1. Назначать свидания и признаваться в своих чувствах в этот день не полагается, а то влюбленные расстанутся.

2. Свататься, устраивать помолвку, свадьбу не разрешено, чтобы будущая семья не оказалась несчастной.

3. Чинить сломанное и делать ремонт не годится – велик риск пораниться, а затраченные усилия окажутся напрасными.

4. Надевать одежду цветов, которые символизируют любовь (красного, розового и других), нежелательно, иначе тот, у кого есть пара, разлучится с нею, а одинокий не найдет вторую половинку.

5. Думать о плохом минувшем не стоит: вернутся прежние неприятности.

6. Запрещено плести косы – вместе с ними в жизнь войдут болезни горести и материальные потери.

7. Опаздывать и бездельничать не рекомендуется, чтобы не остаться в полном одиночестве надолго.

8. Уезжать далеко не следует, а то в пути беда случится.

Что можно делать 13 мая

Нужно выстроить план действий, чтобы достичь целей и воплотить в жизнь все замыслы. Следует думать только о хорошем. Для защиты от негатива и проблем в дороге надо облиться талой водой от снега, собранного в марте – апреле.

Традиции и обычаи 13 мая

На Руси дату именовали днем Якова Теплого, ведь холода отступали, приближалось лето. Еще величали святого Звездоночным, поскольку не только погоду, но и то, каким урожай будет, определяли по звездам.

Это время наши предки считали не подходящим для устройства личной жизни. Этому было несколько причин.

Считалось, что, если жениться, выйти замуж в мае, всю жизнь придется страдать (маяться). Также шли весенние полевые работы, и на свадьбы не оставалось времени. Кроме того, наступал период, когда запасы еды истощались, и люди думали, как прокормиться до очередного урожая, а на празднование от трех до семи дней принято было накрывать богатые столы – чтобы молодожены жили в достатке.

Народные приметы на 13 мая

Ночью звезд нет, значит, днем пойдет дождь.

Облака странно движутся – в ближайшие дни погода изменится.

Заполонившие небо грозовые тучи сулят ливни целую неделю.

Если зацвела черемуха, ожидается похолодание.

Потоком текущий из берез сок предвещает дождливые июнь, июль и август.

Ясный восход в этот день – к богатому урожаю.

Коль вечером тепло, а ночью много звезд, то лето будет грозовое и жаркое.

Недавно "Утро.ру" писало, как привлечь достаток в дом с помощью веника. Для этого нужно лишь следовать некоторым правилам.

