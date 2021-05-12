Речь идет о проблемах со здоровьем и неотложных делах

Впереди – долгожданный летний период, когда можно будет отдохнуть и набраться ярких впечатлений. Однако не для всех это время станет благоприятным. Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака ждут трудности летом.

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы хорошо потрудились в течение первых месяцев 2021 года, им не удастся заслужить отдыха. Летом этим представителям астрологического круга придется решать внезапно возникшие проблемы. Отсрочить дела, к сожалению, не получится.

Тельцы

Звезды предупреждают, что наиболее неблагоприятным периодом для Тельцов станет начало лета. Возможны обострения проблем со здоровьем, из-за чего отдых и веселье уйдут на второй план.

Раки

Ракам будет сложно найти общий язык с родными и коллегами. Ссоры и недопонимания будут преследовать их достаточно долгое время. Чтобы со спокойной душой отправиться в отпуск, им придется хорошо потрудиться.

Девы

По словам Глобы, в летние месяцы Девам придется заниматься своим здоровьем. Вполне вероятно, что о себе дадут знать какие-либо хронические недуги. Обострить ситуацию могут экстремальные виды отдыха. Также стоит быть осторожными с огнем, передает "Экспресс Газета".

Водолеи

Водолеям придется использовать летний период в качестве "тренировочного плацдарма". Дело в том, что осенью-2021 они будут вынуждены запустить череду изменений в своей жизни, а также многое переосмыслить. Омрачить впечатление от летних деньков может и встреча с мошенниками, пишет РИА ФАН.

Ранее Глоба рассказал, какие знаки зодиака станут самыми счастливыми в мае.