Одному знаку зодиака будет сопутствовать успех во всех начинаниях

Космические эксперты "посоветовались" со звездами и определили, кому из жителей нашей планеты больше всего повезет в текущем году.



Так, главным фаворитом фортуны в 2021 году станет Рак. Люди, родившиеся под этим знаком, могут рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств во многих сферах жизни. Ракам нужно иметь в виду, что самыми счастливыми месяцами в текущем году для них окажутся июль и сентябрь. Вселенная обещает представителям этого знака захватывающее путешествие, а также знакомство с новыми интересными людьми.

Некоторые знаки могут рассчитывать на серьезные успехи в предпринимательстве. Так, в сентябре удача улыбнется Девам, их ждут финансовые поступления и позитивные изменения на работе. В ноябре фортуна будет на стороне Стрельцов. Им будет сопутствовать удача во всех начинаниях, в том числе, в бизнесе.

В этом году будут активно путешествовать Тельцы, Львы и Весы. Первых увлекательная поездка ждет в июле. Львы могут отправиться на отдых в июне. Весам звезды советуют отложить путешествие на конец лета – тогда будут исполнены их заветные мечты.

На любовном фронте больше всего по повезет Близнецам. Представители этого знака могут встретить вторую половинку уже в августе, передает "Пятый канал".

В мае Скорпионы наконец-то смогут добиться финансового благополучия. Не исключено, что у них появятся дополнительные источники дохода. А вот в ноябре удача улыбнется Рыбам. В этот осенний месяц их ждет карьерный рост и повышение зарплаты.