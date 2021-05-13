Во вторую пятницу последнего весеннего месяца потребуется решительность и активность

Луна 14 мая продолжит расти и останется в Близнецах. В этот день не стоит экспериментировать, спешить и рисковать. Из-за рассеянности возможны ошибки, надо сосредоточиться. Многих одолевают эмоции, поэтому не исключены ссоры на работе и дома.

Овен

Для реализации замыслов эта пятница Овнам подходит. Не спешите принимать решения по работе. Выполнить любые задачи поможет находчивость. Денежные затруднения вы преодолеете. Контролируйте свое настроение, иначе испортите отношения с любимым человеком.

Телец

Отличных результатов во многом добьются 14.05.2021 Тельцы. Сосредоточьтесь на серьезных делах. На помощь других рассчитывать не следует. Благодаря приобретенному опыту появится возможность улучшить материальное состояние. Берегите здоровье.

Близнецы

Воплотить новые идеи Близнецам удастся, опираясь на здравый смысл и знания. Решение бытовых вопросов, а также связанных с имуществом и финансами лучше отложить. Желательно мыслить строго позитивно, тогда все получится. Избегайте переутомления.

Рак

Поставленных целей Ракам 14 мая удастся достичь, если правильно распределить силы. Сложные задачи нужно перенести на другой день. Примите помощь родных и друзей. Воздержитесь от физических нагрузок, занятий спортом и других чрезмерных активностей.

Лев

Удача сопутствует в этот день Львам. В то же время гнев и раздражение мешают отношениям с окружающими. Хорошо бы какое-то время побыть в одиночестве, поработать и научиться чему-то новому. Семья и домашние дела потребуют финансовых затрат.

Дева

Только самые неотложные задачи желательно выполнять в эту пятницу Девам. Экономьте время и силы. Воздержитесь от участия в спорах с коллегами. Интересными и удачными окажутся даже незапланированные поездки. Поддержите тех, кто в этом нуждается.

Весы

Нелегко придется 14.05.2021 Весам. Отложите обсуждение важных вопросов, чтобы не поссориться с окружающими. Приобретать жилье, автомобиль и бытовую технику звезды вам не советуют. Не сорите деньгами, чтобы не остаться без них. Возможно приятное известие.

Скорпион

Без плана Скорпионам действовать в этот день не надо. Есть вероятность отправиться в командировку. Избегайте рискованных и сомнительных операций. На работе и дома пригодится богатый жизненный опыт. Возможны значительные материальные потери.

Стрелец

Многого добиться удастся 14 мая Стрельцам. Даже самые смелые задумки есть шанс воплотить, если собраться и не терять время. Будьте сдержаннее. Удачный момент для творчества. Полезной будет встреча с друзьями. Порадует романтическое свидание.

Козерог

Во многих серьезных делах Козероги достигнут больших успехов. Все приобретенное в этот день пригодится. Займитесь строительством, вложите средства в недвижимость. От дальних поездок лучше отказаться. Проведите вечер дома, уделите внимание детям.

Водолей

Успешно справиться с разными задачами удастся Водолеям 14 мая. Наладятся деловые связи. Есть шанс получить прибыль и пополнить бюджет. Хорошие перспективы откроются в путешествиях. Воздержитесь от новых знакомств и устройства личной жизни.

Рыбы

Настойчивость, трудолюбие и терпение помогут Рыбам добиться желаемых результатов во всем. На работе могут произойти изменения. Проявите инициативу и не отказывайтесь от поддержки авторитетных людей. Звезды советуют быть разборчивее в общении.

До этого "Утро.ру" опубликовало гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака. В последний весенний месяц желательно разобраться с проблемами и трудностями.

