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Церковь 14 мая поминает Иеремию. Он был одним из великих пророков, носил на шее сначала деревянное, а потом железное ярмо, символизирующее рабство иудеев. За одно предсказание его убили.
Что нельзя делать 14 мая
Нежелательно решать финансовые проблемы, а то они усугубятся. Ловить, покупать, готовить и есть рыбу не разрешается: на Руси верили, что можно стать немым. Рассказывать плохие сны не положено, чтобы они не исполнились.
Пересаживать комнатные цветы не следует – они могут погибнуть или станут забирать силы у всех, кто живет в доме. Грустить, злиться и тосковать не рекомендуется. Запрещено бездельничать, иначе ждут большие неприятности. Давать взаймы деньги и хлеб не годится, в противном случае целый год придется это делать в ущерб себе.
Что можно делать 14 мая
Надо много работать, тогда повезет, особенно в материальном плане. Пригласить к себе гостей или пойти к другим – это привлечет удачу и благополучие. Нужно провести этот день радостно, делясь позитивом с окружающими.
Традиции и обычаи 14 мая
Наши предки Иеремию называли Еремеем и величали Запашником или Запрягальником. Оба прозвища связаны с тем, что полевые работы были в самом разгаре, начинались главные и наиболее тяжелые из них.
Крестьяне продолжали сеять. Мужчины бросали в землю рожь, женщины – овес и бобовые.
Больные в этот день молились святому об исцелении. Отстояв службу в церкви, они шли домой, заваривали из трав чай, пили его и ложились в кровать.
Народные приметы на 14 мая
Ранее стало известно о церковных праздниках в мае 2021 года. Два великих торжества – Пасха и Радоница – остались позади, впереди предстоят четыре больших.
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