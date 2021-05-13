Приметы на 14 мая: что нельзя делать в день Еремея Запашника

Приметы на 14 мая: что нельзя делать в день Еремея Запашника
Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Ловить, покупать, готовить и есть рыбу в эту пятницу не полагается

Церковь 14 мая поминает Иеремию. Он был одним из великих пророков, носил на шее сначала деревянное, а потом железное ярмо, символизирующее рабство иудеев. За одно предсказание его убили.

Что нельзя делать 14 мая

Нежелательно решать финансовые проблемы, а то они усугубятся. Ловить, покупать, готовить и есть рыбу не разрешается: на Руси верили, что можно стать немым. Рассказывать плохие сны не положено, чтобы они не исполнились.

Пересаживать комнатные цветы не следует – они могут погибнуть или станут забирать силы у всех, кто живет в доме. Грустить, злиться и тосковать не рекомендуется. Запрещено бездельничать, иначе ждут большие неприятности. Давать взаймы деньги и хлеб не годится, в противном случае целый год придется это делать в ущерб себе.

Что можно делать 14 мая

Надо много работать, тогда повезет, особенно в материальном плане.  Пригласить к себе гостей или пойти к другим – это привлечет удачу и благополучие. Нужно провести этот день радостно, делясь позитивом с окружающими.

Традиции и обычаи 14 мая

Наши предки Иеремию называли Еремеем и величали Запашником или Запрягальником. Оба прозвища связаны с тем, что полевые работы были в самом разгаре, начинались главные и наиболее тяжелые из них.

Крестьяне продолжали сеять. Мужчины бросали в землю рожь, женщины – овес и бобовые.

Больные в этот день молились святому об исцелении. Отстояв службу в церкви, они шли домой, заваривали из трав чай, пили его и ложились в кровать.

Народные приметы на 14 мая

  • Если полная луна светит, ожидаются заморозки.
  • На утренней заре ясно, ни облачка, значит, летом нагрянет жара.
  • Вечерняя роса сулит безоблачный день.
  • Муравьи забеспокоились – к дождям в следующем месяце.
  • Испортившаяся погода и закрывшие небо тучи предвещают суровую зиму.
  • Ясный день обещает богатый урожай.
  • Если с утра до вечера теплый ветер дует, а ночью тихо и звезд на небе много, лето будет засушливое.

Ранее стало известно о церковных праздниках в мае 2021 года. Два великих торжества – Пасха и Радоница – остались позади, впереди предстоят четыре больших.

Полина ДОРОЖКИНА

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