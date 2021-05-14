Трудностей в эту субботу будет немало у всех знаков зодиака

Растущая Луна 15 мая переберется в созвездие Рака. Следует постоянно контролировать свои эмоции. Во многом можно положиться на внутреннее чутье. Успехов удастся достичь, если не отступать перед сложностями и проявить настойчивость.

Овен

Применение нестандартных методов, решительность и находчивость помогут Овнам добиться поставленных целей. Не исключены конфликты с окружающими, постарайтесь их избежать. Вторую половину дня посвятите встречам с друзьями, проведите с близкими.

Телец

Заманчивые перспективы откроются перед Тельцами. Вы сумеете укрепить авторитет у коллег и руководства, увеличить доход, получить повышение. Приобретая вещи, посоветуйтесь с опытными людьми. Найдите время для отдыха – съездите за город, на природу.

Близнецы

Выполнять новые задачи придется Близнецам. Решение непростых финансовых вопросов лучше отложить. Нежелательно тратить деньги на дорогие покупки. Хорошо бы заняться домашними делами. Некоторые знакомства могут перерасти в романтические отношения.

Рак

Перемены и новшества Ракам в этот день ни к чему. Во всем надо быть осторожнее. Не стоит вкладывать деньги: слишком велик риск потерь. Берегите здоровье и энергию, расслабьтесь, побывайте у реки, озера, развлекитесь в приятной компании старых приятелей.

Лев

С любой работой Львы справятся. Финансовые удачи ожидают вас на каждом шагу, прислушайтесь к интуиции. Можно приобрести давно желаемое. От дальних поездок следует воздержаться. Вечером удачно разрешатся семейные дела. Одиноким повезет в любви.

Дева

Многого добиться удастся Девам. Ваши задумки поддержат. Найдутся союзники, с которыми можно реализовать свои идеи. И в профессиональном, и в личном плане понадобится инициатива. Однако не следует увлекаться чем-то или кем-то чересчур.

Весы

Казавшееся безнадежным дело Весы сумеют сдвинуть с мертвой точки, однако на том не следует останавливаться. Для получения больших результатов, нужно приложить усилия. Вам помогут морально и материально. Не переутомляйтесь: можете заболеть.

Скорпион

Только благодаря трудолюбию и серьезному отношению Скорпионы избегут серьезных ошибок, примут верные решения и достигнут успехов. Используйте мудрые советы. Встречайтесь и общайтесь с полезными людьми. Устройте свидание с любимым человеком.

Стрелец

Отличных результатов во многом добьются Стрельцы. Никакие преграды вам не помешают. Однако воздержитесь от новых знакомств, иначе ждут неприятности. Порадуют покупки. Наладятся отношения с близкими. В семье ожидаются приятные события.

Козерог

Обычные задачи Козероги выполнят, текущие вопросы решат. Сложностей в быту не предвидится. Воздержитесь от крупных приобретений. Можно посетить светскую вечеринку: есть шанс познакомиться с интересными людьми. Побывайте в театре.

Водолей

Справиться с непростыми делами Водолеям поможет умение держать себя в руках. Откажитесь от покупок недвижимости, комнатных цветов и домашней живности. Возможны добрые встречи, приятные объяснения и признания. Не исключены заметные перемены в жизни.

Рыбы

Выполнить работу благодаря своим практическим идеям Рыбы сумеют без особого напряжения. Держите эмоции под контролем, чтобы избежать ссор. Командировка окажется удачной, возможны приятные знакомства. Не исключен приезд родных издалека.

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