В эту субботу запрещено после вечерней зари считать деньги – это приведет к нищете

Христиане особо чтут 15 мая святых Бориса и Глеба. Это были сыновья русского князя Владимира Святославовича, они известны как благоверные, а также заступники Руси. Погибли от рук убийцы, подосланного их братом. Дата связана с перенесением мощей великомучеников в храм в начале правления Ярослава Мудрого.

Народные приметы на 15 мая

Жарко палящее солнце предвещает хорошую погоду.

Если на улице воют собаки, подуют холодные ветра.

Разрастание грозовых туч – к непогоде на несколько дней.

Поющий соловей указывает на приближение лета.

Ветрено и холодно, значит, с июня по август будет прохладно.

Вьющая гнездо на сосне стая птиц сулит знойное лето.

Тепло в этот день предупреждает о богатом урожае зерновых.

Традиции и обычаи 15 мая

Издревле эту дату именовали днем Бориса и Глеба Сеятелей, и неспроста. Наши предки считали святых покровителями посевов.

Еще 15 мая называли Соловьиным днем. Именно в это время начинали раздаваться заливистые трели пернатых маленьких "певцов".

На Руси также сеяли тыкву и огурцы. Проводили обряд, чтобы овощей выросло много, и они были крупные.

Что нельзя делать 15 мая

Не рекомендуется отказывать в помощи. Бездельничать также не следует, как и ходить на рыбалку. Когда гости ушли, не положено махать веником от центра дома к выходу, а то финансы утекут.

Не разрешено считать деньги после захода солнца: можно обеднеть до крайности. Класть чеки в кошелек с купюрами и монетами не стоит – это навлечет крупные траты. Выигранные средства нежелательно оставлять при себе.

Что можно делать 15 мая

Хорошо бы в эту субботу до утренней зари, пересчитав все наличные деньги, спрятать их частями в разных местах: по поверью, это обеспечит стабильный достаток в семье. Из кошелька надо убрать все ненужное, а купюры и монеты аккуратно разложить, тогда материальное состояние повысится.

Желательно организовать пир для неимущих и бедных. Добытые в игре деньги нужно либо раздать друзьям, либо частично потратить на застолье – это приумножит финансы. Чтобы достаток и благополучие сохранились в доме, подметать следует от двери к середине жилья.

Ранее был опубликован календарь народных праздников в мае 2021 года. И в третьем месяце весны немало торжеств – более и менее весомых, - берущих начало в глубине веков.