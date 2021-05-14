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Христиане особо чтут 15 мая святых Бориса и Глеба. Это были сыновья русского князя Владимира Святославовича, они известны как благоверные, а также заступники Руси. Погибли от рук убийцы, подосланного их братом. Дата связана с перенесением мощей великомучеников в храм в начале правления Ярослава Мудрого.
Народные
приметы на 15 мая
Традиции и
обычаи 15 мая
Издревле эту дату именовали днем Бориса и Глеба Сеятелей, и неспроста. Наши предки считали святых покровителями посевов.
Еще 15 мая называли Соловьиным днем. Именно в это время начинали раздаваться заливистые трели пернатых маленьких "певцов".
На Руси также сеяли тыкву и огурцы. Проводили обряд, чтобы овощей выросло много, и они были крупные.
Что нельзя
делать 15 мая
Не рекомендуется отказывать в помощи. Бездельничать также не следует, как и ходить на рыбалку. Когда гости ушли, не положено махать веником от центра дома к выходу, а то финансы утекут.
Не разрешено считать деньги после захода солнца: можно обеднеть до крайности. Класть чеки в кошелек с купюрами и монетами не стоит – это навлечет крупные траты. Выигранные средства нежелательно оставлять при себе.
Что можно делать 15
мая
Хорошо бы в эту субботу до утренней зари, пересчитав все наличные деньги, спрятать их частями в разных местах: по поверью, это обеспечит стабильный достаток в семье. Из кошелька надо убрать все ненужное, а купюры и монеты аккуратно разложить, тогда материальное состояние повысится.
Желательно организовать пир для неимущих и бедных. Добытые в игре деньги нужно либо раздать друзьям, либо частично потратить на застолье – это приумножит финансы. Чтобы достаток и благополучие сохранились в доме, подметать следует от двери к середине жилья.
Ранее был опубликован календарь народных праздников в мае 2021 года. И в третьем месяце весны немало торжеств – более и менее весомых, - берущих начало в глубине веков.
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