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Ретроградны все планеты Солнечной системы. Среди них особое место занимает Меркурий, ведь покровительствует таким важным сферам жизни, как карьера, образование, финансы, передача информации, торговля.
Несколько раз в год с Земли кажется, что он движется в обратном направлении. Такое впечатление создается из-за разной скорости этих двух планет планет, находящихся в такие моменты с одной стороны у Солнца.
Когда это случается, Меркурий теряет контроль над теми сферами, которым покровительствует. Из-за этого возникает ощущение, что вокруг царит хаос.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ
Избежать негативных последствий помогут несколько советов. Что нужно и чего не стоит делать, рассказали астрологи.
По их словам, следует больше времени уделять отдыху и восстановлению сил. Хорошо бы завершить начатые дела. Еще следует убрать из дома старые вещи и предметы, а также то, что уже не используется.
Кроме того, людям надо быть предельно внимательными. Не помешает также чрезмерная осторожность.
А вот браться за новые дела в этот период не стоит. Также не пойдут на пользу дальние поездки.
Не следует приобретать ничего большого и дорогого. Не рекомендуют астрологи и вкладывать деньги, принимать важные решения, проводить серьезные переговоры и встречи, подписывать контракты. Не принесет удачи и возобновление прежних отношений.
Реализацию всех серьезных планов лучше перенести. На время, когда планета будет двигаться в обычном направлении.
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