Чтобы избежать негативных последствий, нужно последовать нескольким советам

Ретроградны все планеты Солнечной системы. Среди них особое место занимает Меркурий, ведь покровительствует таким важным сферам жизни, как карьера, образование, финансы, передача информации, торговля.

Несколько раз в год с Земли кажется, что он движется в обратном направлении. Такое впечатление создается из-за разной скорости этих двух планет планет, находящихся в такие моменты с одной стороны у Солнца.

Когда это случается, Меркурий теряет контроль над теми сферами, которым покровительствует. Из-за этого возникает ощущение, что вокруг царит хаос.

В 2021 году таких периодов три. Один остался позади, так как пришелся на время с 30 января по 21 февраля. Два еще предстоит пережить, они ожидаются 30 мая – 23 июня и 27 сентября – 18 октября.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ

Избежать негативных последствий помогут несколько советов. Что нужно и чего не стоит делать, рассказали астрологи.

По их словам, следует больше времени уделять отдыху и восстановлению сил. Хорошо бы завершить начатые дела. Еще следует убрать из дома старые вещи и предметы, а также то, что уже не используется.

Кроме того, людям надо быть предельно внимательными. Не помешает также чрезмерная осторожность.

А вот браться за новые дела в этот период не стоит. Также не пойдут на пользу дальние поездки.

Не следует приобретать ничего большого и дорогого. Не рекомендуют астрологи и вкладывать деньги, принимать важные решения, проводить серьезные переговоры и встречи, подписывать контракты. Не принесет удачи и возобновление прежних отношений.

Реализацию всех серьезных планов лучше перенести. На время, когда планета будет двигаться в обычном направлении.

Ранее "Утро.ру" указало наиболее опасные дни 2021 года. В эти даты людей подстерегают испытания.

