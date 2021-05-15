Звезды подскажут, как избежать неприятностей

16 мая воздержитесь от посещения шумных мероприятий, потому что этот день благоприятен для самообразования и саморазвития. Уделите время себе, тем более организм нуждается в отдыхе. Можно проанализировать события из прошлого, чтобы наконец сделать выводы и начать двигаться вперед.

Овен

Овнам 16.05 нужно отдохнуть от ежедневной суеты и вечной спешки. Постарайтесь хотя бы ненадолго уединиться и освободить голову от ненужных мыслей. Вечером можно выбраться на прогулку. Если компанию вам составит человек, к которому вы испытываете симпатию, не бойтесь сделать первый шаг.

Телец

Настало время избавиться от мрачных мыслей. Займитесь любимым делом, чтобы провести время с пользой для тебя. А вот слишком усердных тренировок и перегрузок Тельцам лучше избегать, потому что сейчас ваш организм нуждается в восстановлении.

Близнецы

16 мая никуда не спешите. Постарайтесь избегать импульсивных поступков, потому что последствия могут быть самыми неожиданными. Просто плывите по течению и не пытайтесь повлиять на происходящие события. Также уже в ближайшее время Близнецам предстоит определиться с тем, какие цели и задачи они ставят перед собой.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам забыть обо всех проблемах, хотя бы на время. Поддержка родных поможет вам 16.05.2021 справиться со своими переживаниями. Прекратите копаться в себе, вместо этого лучше встретьтесь с друзьями или родными, которые обязательно помогут советом.

Лев

У Львов наконец появится возможность по-новому взглянуть на все происходящее. Но не искушайте судьбу своими необдуманными поступками. Не торопите ход событий, потому что время все расставит по своим местам. Избегайте переутомления, иначе могут дать о себе знать хронические заболевания.

Дева

Девы 16.05.2021 могут почувствовать легкую усталость и вялость, поэтому позвольте себе отдохнуть и набраться сил. Именно поэтому звезды рекомендуют не планировать никаких важных дел на этот день, потому что довести начатое до конца вряд ли получится.

Весы

Первую половину дня нужно посвятить дому. Наведите порядок, купите предметы интерьера, которые сделают ваше жилье уютнее. А вечером лучше Весам заняться наведением порядка в голове. Вспомните об ошибках прошлого и поймите, что опыт – бесценная вещь, которая поможет вам избежать ошибок в будущем.

Скорпион

16 мая Скорпионам лучше побыть наедине с собой. Откажитесь от шумных встреч и постарайтесь минимизировать контакты с окружающими. Только так вы сможете понять себя и определить будущие перспективы. Однако постарайтесь не поддаваться своим страхам и не преувеличивайте существующие проблемы.

Стрелец

Избегайте конфликтов. 16.05. Стрельцы могут быть слишком резкими и грубыми. Чтобы не допустить ссор, держите себя в руках. Также представителям знака рекомендуется не отвергать чужую помощь и советы, потому что иногда полезно прислушаться к другой точке зрения.

Козерог

Козероги могут почувствовать себя не в своей тарелке. Но не переживайте, ничего критичного не произойдет. 16 мая 2021 можно посвятить планированию будущего, например, продумать детали предстоящей сделки или отпуска.

Водолей

От физических нагрузок лучше отказаться. Вместо этого Водолеи могут посвятить 16 мая своему любимому занятию или пообщаться с друзьями. Но многое будет зависеть от вашего настроения, поэтому в некоторых ситуациях лучше быть осторожнее и не перегибать палку.

Рыбы

День будет наполнен интересными событиями и приятными сюрпризами. Рыбам удастся избежать всех трудностей. На помощь придет интуиция, которая и подскажет, где ждать подвоха, поэтому 16.05.2021 не игнорируйте свой внутренний голос.

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