В этот день не стоит ничего строить

Православные в эту дату чтут великомученицу Марфу (Марву). Считается, что 16 мая травы уже достаточно много, поэтому коровы возвращаются с выпаса с особенно большим количеством молока, поэтому на Руси этот день также называли Марфой-молочницей.

Традиции и обычаи 16 мая

В этот день принято заниматься посевом капусты.

Также наши предки варили в этот день щи из свежей зелени.

Считалось, что как день Марфы проведешь, так и весь год пройдет.

Приметы и суеверия 16 мая

1. Если на черемухе появились цветочки – жди похолодания.

2. Если дуб озеленился, а ясен еще нет – летом дождей будет крайне мало.

3. Гуси и утки беспокойно себя ведут – будет буря.

4. Росы с утра нет – будет дождь, а если выпала – будет хороший урожай огурцов.

Что нельзя делать 16 мая

1. В этот день категорически запрещается ссориться или повышать голос на любимого человека.

2. Заниматься ремонтом и строительством не рекомендуется.

3. Мыть волосы в этот день тоже не стоит – иначе можно навлечь на себя беду.

4. Нельзя перед работами в огороде есть хлеб, а также заниматься ими мужчинам.

5. Если 16 мая выдалось теплым, то летом будет хорошая погода, а зимой – холод.

Что можно делать 16 мая

1. На Руси окропляли только высаженную рассаду овощей святой водой, чтобы защитить урожай от вредителей.

2. Можно сварить молочную кашу, чтобы укрепить здоровье.

3. На Руси варили отвары из черемухи, освящали их в церкви и затем пили, веря, что это полезно.

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