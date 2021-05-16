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17 мая в народном календаре называется днем Пелагеи заступницы. Также его называют днем баклушников – то есть тех, кто
изготавливал ложки из дерева. Именно с этим занятием связано выражение "бить
баклуши". Только сегодня это значит бездельничать, а раньше так называли
изготовление заготовок для ложек.
В этот день наши предки выбирали подходящее дерево и делали из него ложки.
Суеверные проводили специальные обряды, чтобы защитить свой огород от сглаза. Делалось это перед посадкой огурцов и капусты. Лучшим оберегом считали поношенную обувь. Лучше всего подходили старые лапти, считали крестьяне. Их развешивали на ограде.
17 мая было подходящим временем и для другого обряда, который помогал добиться богатого урожая. Для этого в центре огорода разбивали горшок из глины.
Это неподходящее время для подарков. Речь идет о нескольких вещах, которые в этот день нельзя преподносить, ибо это может обернуться неприятностями, гласят народные приметы.
Полный список народных праздников в мае 2021 года читайте в нашем календаре.
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