Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Пелагеи заступницы

Приметы на 17 мая: что нельзя делать в день Пелагеи заступницы
Фото: pixabay.com
В это время на Руси проводили обряды для защиты огорода от дурного глаза

17 мая в народном календаре называется днем Пелагеи заступницы. Также его называют днем баклушников – то есть тех, кто изготавливал ложки из дерева. Именно с этим занятием связано выражение "бить баклуши". Только сегодня это значит бездельничать, а раньше так называли изготовление заготовок для ложек.

Что можно делать 17 мая

В этот день наши предки выбирали подходящее дерево и делали из него ложки.

Суеверные проводили специальные обряды, чтобы защитить свой огород от сглаза. Делалось это перед посадкой огурцов и капусты. Лучшим оберегом считали поношенную обувь. Лучше всего подходили старые лапти, считали крестьяне. Их развешивали на ограде.

17 мая было подходящим временем и для другого обряда, который помогал добиться богатого урожая. Для этого в центре огорода разбивали горшок из глины.

Что нельзя делать в день Пелагеи заступницы

Это неподходящее время для подарков. Речь идет о нескольких вещах, которые в этот день нельзя преподносить, ибо это может обернуться неприятностями, гласят народные приметы.

  • Не стоит дарить веник – это сулит скорую смерть в семье, зеркало – это приведет к финансовым проблемам, кошку – это дурная примета, к нехорошим переменам в жизни.

Приметы на 17 мая 2021 года

  • Если в этот день начала цвести калина – пора сажать огурцы, фасоль и тыкву.
  • Сережки на кленах говорят о том, что настало подходящее время для посадки свеклы.
  • Если вы услышали кукование кукушки – значит, погода в ближайшие дни будет хорошей.

Полный список народных праздников в мае 2021 года читайте в нашем календаре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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