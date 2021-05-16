Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что готовит понедельник – читайте в гороскопе от "Утро.ру".



Овен

17 мая Овнам придется трудно на работе. Возможен конфликт с руководством, в результате которого придется искать новое место. Также вероятно, что вы захотите сменить вид деятельности.

Телец

17.05.2021 звезды не советуют ввязываться в авантюры и начинать новые проекты. В этот день лучше заняться здоровьем и провести его в спокойствии.

Близнецы

День хорош для творчества и благотворительности. Такая деятельность придаст вам сил и принесет позитивные эмоции. Также 17 мая благоприятен для работы с детьми.

Рак

Одинокие представители этого знака зодиака получат шанс встретить вторую половинку. Кроме того, это удачный день для повышения благосостояния. Возможно, вы получите выгодное предложение и сможете увеличить доход.

Лев

У Львов понедельник, 17 мая, выдастся трудным. На работе могут плести интриги, предупреждают звезды. В этот день вам будет казаться, что все настроены против вас, хотя вы ни в чем не провинились. Постарайтесь по возможности уходить от конфликтов. Вечер проведите в кругу семьи или друзей – поддержка не помешает.

Дева

17 мая – неблагоприятный день для больших трат. Постарайтесь быть экономнее. Успех ждет тех, кто запланировал на этот день деловые переговоры, командировки.

Весы

Для Весов день удачен во всех смыслах. Смело начинайте новые проекты, говорят звезды. Даже рискованные на первый взгляд предприятия в итоге окажутся успешными. Хороший день для тех, кто давно мечтает продвинуться по карьерной лестнице.

Скорпион

Сделки 17 мая нужно заключать с большой осторожностью. В этот день не исключены материальные потери, так что будьте осмотрительны.

Стрелец

Звезды предвещают выигрыш в лотерею или удачную покупку. Кроме того, вероятно появление нового источника дохода.

Козерог

Неблагоприятный день для глобальных перемен в жизни. Не стоит 17 мая принимать важных решений – лучше плыть по течению.

Водолей

Многие представители этого знака будут сосредоточены только на работе. И ваши усилия увенчаются успехом, говорят звезды. Возможно, вам удастся решить проблемы, которые долгое время не давали покоя.

Рыбы

В этот день активизируются ваши недруги. Будьте осмотрительны, не откровенничайте со всеми подряд. Также день неблагоприятен для новых знакомств и переговоров.