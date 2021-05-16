Некоторым знакам зодиака звезды обещают небывалый успех

Очередная весенняя неделя подарит многим людям положительные эмоции. Однако некоторым придется столкнуться с серьезными проблемами в финансовой сфере. Советы звезд помогут избежать крупных провалов.

Овен

Звезды обещают Овнам встречу с близким человеком, от которого они в последнее время отдалились. Его действия могут сыграть серьезную роль в вашей жизни. В сфере финансов вам будет сопутствовать успех, однако в семье возможны небольшие ссоры.

Телец

Не исключено, что на грядущей неделе Тельцам придется столкнуться с серьезными проблемами в вопросе организации путешествия. Постарайтесь держать себя в руках и не отказывайтесь от задуманного. На этом фоне также возможны конфликты с близкими людьми.

Близнецы

Близнецам будет нелегко в финансовом плане. Перипетии в коллективе могут негативно сказаться на представителях этого знака. Однако вы сможете обрести поддержку в семье, там будет царить покой и гармония.

Рак

Сложная неделя. Раки будут ощущать постоянное давление внешних обстоятельств. Возможны проблемы со здоровьем у близкого родственника. При этом в материальном плане вам будет сопутствовать удача, не исключено получение неожиданной премии.

Лев

Львам придется следить за эмоциональным состоянием. Поспешное принятие решений и излишняя вспыльчивость могут перечеркнуть ваши планы. Будьте сдержаннее, и удача вам улыбнется.

Дева

Девы на неделе с 17 по 23 мая почувствуют небывалый прилив энергии. Все задуманное будет легко реализовываться. Звезды также советуют прислушиваться к интуиции – она вас не подведет.

Весы

Весам стоит готовиться к переменам в личной жизни. Возможно приятное знакомство, которое в дальнейшем перерастет в бурный роман. В семье наступит кризисный период, разрешить который способна только ваша мудрость и самообладание.

Скорпион

Скорпионы наконец-то могут позволить себе крупное приобретение. Не беспокойтесь, в этот раз вы не прогадаете – покупка окажется выгодной и долгое время будет радовать вас. Возможны позитивные изменения в сфере трудовой деятельности.

Стрелец

Для Стрельцов неделя с 17.05 по 23.05 станет периодом осознания допущенных ранее ошибок. Звезды советуют вам хорошо проанализировать события последних месяцев с тем, чтобы в дальнейшем не допускать таких же промахов.

Козерог

Звезды сулят Козерогам череду необычных событий. На ваши плечи ляжет ответственность за принятие важных решений. Вероятно, в ближайшем будущем представителям этого знака потребуется крупная денежная сумма для решение проблем близких людей.

Водолей

Неделя пройдет в мелких хлопотах, касающихся вашей семьи и дома. Постарайтесь не раздражаться, плохое настроение может негативно сказаться на трудоспособности Водолеев.

Рыбы

Трудный период. Рыбы столкнуться с проблемами в семье и на работе. Козни злопыхателей могут серьезно подпортить ваши планы. Будьте бдительными и не реагируйте на внешние провокации.

Ранее "Утро.ру" делилось финансовым гороскопом на лето 2021 года.

