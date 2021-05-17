В этот непростой день звезды не советуют перенапрягаться

Растущая Луна 18 мая окажется в знаке Льва. Подходящий момент для того, чтобы взяться за новые дела, сменить жилье. Не стоит спорить с окружающими, тем более затевать ссоры, лучше сузить круг общения, а то и вовсе побыть в одиночестве.

Овен

В делах Овнам желательно обойтись без ошибок, чтобы не испортить свой авторитет. Вам нужна помощь и поддержка со стороны. Вечером не исключены приятные сюрпризы и получение хороших вестей. Новые знакомства могут перерасти в романтические отношения.

Телец

Из-за волнений работа у Тельцов вряд ли будет спориться 18.05.2021. Откажитесь от приобретений и вложений средств. Избегайте шумных мероприятий – это чревато ухудшением самочувствия. Одинокие могут влюбиться, что обернется проблемами в личной жизни.

Близнецы

Не особо повезет и Близнецам. Много усилий будет затрачено понапрасну. Решение финансовых вопросов подскажет интуиция. Воздержитесь от чрезмерных расходов. Есть вероятность познакомиться с интересными людьми. Позаботьтесь о близких.

Рак

Выполняя профессиональные задачи, Ракам 18 мая следует не торопиться и быть внимательнее. Желательно отделить личные отношения от деловых. Успех командировки зависит от вашей настойчивости. Прибыли не ожидается. В семье не исключены радостные события.

Лев

С навалившимися задачами Львы справятся, если подойдут к ним разумно, без эмоций. Продумайте все до мелочей и поберегите силы. Откроются заманчивые перспективы, есть шанс укрепить авторитет и получить повышение. Будьте терпеливее в общении с окружающими.

Дева

Благодаря верному подходу Девам 18.05. удастся преуспеть во многих делах. Воодушевят новые проекты. Не бойтесь экспериментировать. С головой захватят неожиданные события. Знакомства в этот день пригодятся в дальнейшем. Следует упорядочить вещи и отношения.

Весы

Добиться успехов и реализовать замыслы Весам в этот день по силам. Деловые поездки и заключенные контракты помогут получить доход. Избежать конфликтов и обид можно только уединившись. Нежелательно переутомление, ведите привычный образ жизни.

Скорпион

Желаемого Скорпионы достигнут 18 мая, если запасутся терпением и немного подождут. Контролируйте эмоции, чтобы не допустить роковых ошибок. Окажите необходимую поддержку другу. У одиноких сбудется мечта построить серьезные личные отношения.

Стрелец

Трезво оценив обстановку, Стрельцам удастся найти верное решение. Не хватайтесь за все и сразу. Воздержитесь от риска и необдуманных действий. Есть вероятность поступления мелких финансовых, сэкономьте их. Обязательно разберитесь с бытовыми проблемами.

Козерог

Откладывать на потом важные дела Козерогам не стоит. Надо сосредоточиться и постараться все успеть. Вечером хорошо бы отдохнуть в кругу близких. Также могут вдруг нагрянуть гости, подготовьтесь к встрече. В личной жизни намечаются перемены.

Водолей

Сложный день ожидает Водолеев. Из-за чрезмерной эмоциональности велик риск допустить серьезные промахи, которые приведут к неприятным последствиям. Нежелательно участвовать в сомнительных делах. Свободное время лучше провести дома.

Рыбы

Со всеми делами, в том числе новыми и непростыми, Рыбы 18 мая справятся, приложив немало усилий. Будьте осторожны при решении вопросов, связанных с деньгами. От больших приобретений надо отказаться. В личной жизни все зависит от вас. Поберегите здоровье.

До этого астролог Василиса Володина предупредила россиян об опасностях мая. Она считает, что расположение звезд не сулит ничего хорошего.

