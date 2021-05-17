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По церковному календарю, 18 мая – день святой Ирины. Она рано уверовала в Иисуса Христа и, несмотря на мучения, которым ее подвергали, помогла это сделать тысячам язычников.
Традиции и обычаи 18 мая
На Руси святую почитали под именем Арина и величали Рассадницей и Капустницей, ведь было принято высаживать рассаду капусты.
Это делали старшие по возрасту в семье женщины. Рано утром, одевшись в лохмотья, они вначале сжигали старую траву, а потом на ее место отправляли сеянцы белокочанной. При этом совершали защитный обряд и читали заговоры.
Еще наши предки в этот день выжигали старую траву на полях. Считали, что вместе с нею оттуда уйдет все плохое.
Народные приметы на 18 мая
Что нельзя делать 18 мая
1. Не следует переступать через лежащие деревья.
2. Есть огурцы и капусту не рекомендуется.
3. Также не положено болтать языком попусту и сплетничать.
4. Молодой девушке идти к вдове и принимать от нее угощения не стоит.
5. Использовать бывшую в употреблении посуду не годится.
6. Запрещено оставлять на ночь грязные кухонные принадлежности и кастрюли.
Что можно делать 18 мая
1. Рекомендуется есть только из чистых, а лучше – новых тарелок.
2. Желательно поместить в открытый грунт рассаду огурцов и капусты.
3. Хорошо бы расслабиться в одиночестве.
Не так давно "Утро.ру"
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