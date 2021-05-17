Сплетничать и вести пустые разговоры в этот день не разрешено, а то во рту образуются болячки, которые тяжело вылечить

По церковному календарю, 18 мая – день святой Ирины. Она рано уверовала в Иисуса Христа и, несмотря на мучения, которым ее подвергали, помогла это сделать тысячам язычников.

Традиции и обычаи 18 мая

На Руси святую почитали под именем Арина и величали Рассадницей и Капустницей, ведь было принято высаживать рассаду капусты.

Это делали старшие по возрасту в семье женщины. Рано утром, одевшись в лохмотья, они вначале сжигали старую траву, а потом на ее место отправляли сеянцы белокочанной. При этом совершали защитный обряд и читали заговоры.

Еще наши предки в этот день выжигали старую траву на полях. Считали, что вместе с нею оттуда уйдет все плохое.

Народные приметы на 18 мая

Цветущая черемуха предвещает скорое похолодание.

Если солнце очень яркое, ожидается большой урожай зерна.

Движущиеся с юга на север крупные облака сулят дожди.

Погода меняется – к теплу с начала июня по конец августа.

На черемухе много цвета, значит, лето будет ненастное.

Что нельзя делать 18 мая

1. Не следует переступать через лежащие деревья.

2. Есть огурцы и капусту не рекомендуется.

3. Также не положено болтать языком попусту и сплетничать.

4. Молодой девушке идти к вдове и принимать от нее угощения не стоит.

5. Использовать бывшую в употреблении посуду не годится.

6. Запрещено оставлять на ночь грязные кухонные принадлежности и кастрюли.

Что можно делать 18 мая

1. Рекомендуется есть только из чистых, а лучше – новых тарелок.

2. Желательно поместить в открытый грунт рассаду огурцов и капусты.

3. Хорошо бы расслабиться в одиночестве.

Не так давно "Утро.ру" писало, какой рукой брать и отдавать деньги. Чтобы привлечь финансовый успех, принимать средства нужно, соблюдая определенные правила.

