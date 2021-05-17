Приметы на 18 мая: что нельзя делать на Арину Рассадницу-Капустницу

Приметы на 18 мая: что нельзя делать на Арину Рассадницу-Капустницу
Фото: Christian Hutter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сплетничать и вести пустые разговоры в этот день не разрешено, а то во рту образуются болячки, которые тяжело вылечить

По церковному календарю, 18 мая – день святой Ирины. Она рано уверовала в Иисуса Христа и, несмотря на мучения, которым ее подвергали, помогла это сделать тысячам язычников.

Традиции и обычаи 18 мая

На Руси святую почитали под именем Арина и величали Рассадницей и Капустницей, ведь было принято высаживать рассаду капусты.

Это делали старшие по возрасту в семье женщины. Рано утром, одевшись в лохмотья, они вначале сжигали старую траву, а потом на ее место отправляли сеянцы белокочанной. При этом совершали защитный обряд и читали заговоры.

Еще наши предки в этот день выжигали старую траву на полях. Считали, что вместе с нею оттуда уйдет все плохое.

Народные приметы на 18 мая

  • Цветущая черемуха предвещает скорое похолодание.
  • Если солнце очень яркое, ожидается большой урожай зерна.
  • Движущиеся с юга на север крупные облака сулят дожди.
  • Погода меняется – к теплу с начала июня по конец августа.
  • На черемухе много цвета, значит, лето будет ненастное.

Что нельзя делать 18 мая

1. Не следует переступать через лежащие деревья.

2. Есть огурцы и капусту не рекомендуется.

3. Также не положено болтать языком попусту и сплетничать.

4. Молодой девушке идти к вдове и принимать от нее угощения не стоит.

5. Использовать бывшую в употреблении посуду не годится.

6. Запрещено оставлять на ночь грязные кухонные принадлежности и кастрюли.

Что можно делать 18 мая

1. Рекомендуется есть только из чистых, а лучше – новых тарелок.

2. Желательно поместить в открытый грунт рассаду огурцов и капусты.

3. Хорошо бы расслабиться в одиночестве.

Не так давно "Утро.ру" писало, какой рукой брать и отдавать деньги. Чтобы привлечь финансовый успех, принимать средства нужно, соблюдая определенные правила. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Китае объяснили страх США перед Россией

Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей