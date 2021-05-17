Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая от астролога Володиной

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая от астролога Володиной
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Подсказки эксперта по космосу помогут сделать правильный выбор

Текущая майская неделя обещает успех предприимчивым и напористым людям. Бывшая ведущая телешоу "Давай поженимся" Василиса Володина также советует всем знакам зодиака держать ухо востро: уровень лжи в пространстве резко повысится.

Понедельник

17 мая – отличный день для решения деловых вопросов. Астролог рекомендует действовать смело и решительно. Если в одиночку справиться не удается, нужно прибегнуть к помощи коллектива. Основные события этого дня будут разворачиваться вокруг Тельцов, Львов и Козерогов. Возможно, именно в понедельник в их судьбах наступят серьезные перемены.

Вторник

18 мая перед многими встанет выбор: как повести себя в сложной ситуации. Эксперт по космическим объектам предлагает два варианта. Можно примерить образ харизматичного одиночки, который продемонстрирует всем, как правильно справляться с проблемами. Либо же быть максимально общительным и прибегнуть к помощи окружающих. Основное внимание будет приковано к Львам, Тельцам, Водолеям, Близнецам и Скорпионам.

Среда

В этот день не стоит верить обещаниям других людей. Зачастую их слова будут расходиться с делами, а фантазии с реальной жизнью. Острее всего это придется ощутить Близнецам и Рыбам.

Четверг

20 мая – идеальный день для проведения деловых переговоров. На своем ютуб-канале астролог советует искать красоту и эмоции в повседневных делах. Также некоторые удовольствия могут принести выгоду. Особенно удачливыми в этом плане будут Девы и Водолеи.

Пятница

Если посвятить 21 мая бесконечному самолюбованию, то день можно считать потраченным зря. Володина резко отсоветовала Овнам и Стрельцам погружаться в фантазии об условном "захвате мира".

Суббота и воскресенье

Выходные лучше посвятить отдыху. Представители многих знаков зодиака остро ощутят разрыв между желаниями и возможностями, между представлениями о себе и реальной действительностью. В судьбе Весов, Раков и Козерогов возможны серьезные перемены.

Ранее Василиса Володина предупредила россиян об опасностях мая. В этом месяце будет ощутимо трясти социальную сферу.

Ольга ФЕДОРОВА

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