Какие знаки зодиака ждут проблемы в ближайшие дни – прогноз Глобы

Какие знаки зодиака ждут проблемы в ближайшие дни – прогноз Глобы
Павел Глоба. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Возрастает вероятность семейных ссор и прочих неприятностей

Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными. С завтрашнего дня у них начинается неблагоприятный период.

Овен

До 23 мая Овнам предстоит решить большое количество бытовых проблем. Возможны поломки техники, а также потеря необходимых вещей. Трудности поджидают на рабочем и любовном фронтах. Важно думать своей головой и не идти на поводу у окружающих.

Рак

По словам Глобы, с 18 мая жизнь Раков будет омрачена трудностями. Однако не стоит опускать рук – через некоторое время влияние позитивных тенденций усилится, передает портал Woman’s day.

Лев

Самый неудачный день для Львов – 20 мая. Возрастает вероятность серьезных ссор с родными и близкими. Чтобы избежать конфликта, стоит контролировать свою речь и не влезать в споры. Также лучше отказаться от критики – она будет воспринята окружающими в штыки.

Стрелец

Известный астролог предупредил, что 21 и 22 мая Стрельцов поджидают некоторые трудности. Лучше не браться за решение финансовых вопросов, а также различные "операции" со средствами. Нежелательно давать деньги в долг или оформлять кредит. Представителям этого знака зодиака стоит повременить с этим.

Ранее Глоба рассказал, для каких знаков зодиака лето станет неблагоприятным. Некоторые столкнутся с проблемами со здоровьем, ссорами и неотложными делами. 

Также своим прогнозом на июнь поделилась супруга астролога Тамара Глоба. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Китае объяснили страх США перед Россией

Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей