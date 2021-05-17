Возрастает вероятность семейных ссор и прочих неприятностей

Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными. С завтрашнего дня у них начинается неблагоприятный период.

Овен

До 23 мая Овнам предстоит решить большое количество бытовых проблем. Возможны поломки техники, а также потеря необходимых вещей. Трудности поджидают на рабочем и любовном фронтах. Важно думать своей головой и не идти на поводу у окружающих.

Рак

По словам Глобы, с 18 мая жизнь Раков будет омрачена трудностями. Однако не стоит опускать рук – через некоторое время влияние позитивных тенденций усилится, передает портал Woman’s day.

Лев

Самый неудачный день для Львов – 20 мая. Возрастает вероятность серьезных ссор с родными и близкими. Чтобы избежать конфликта, стоит контролировать свою речь и не влезать в споры. Также лучше отказаться от критики – она будет воспринята окружающими в штыки.

Стрелец

Известный астролог предупредил, что 21 и 22 мая Стрельцов поджидают некоторые трудности. Лучше не браться за решение финансовых вопросов, а также различные "операции" со средствами. Нежелательно давать деньги в долг или оформлять кредит. Представителям этого знака зодиака стоит повременить с этим.

Ранее Глоба рассказал, для каких знаков зодиака лето станет неблагоприятным. Некоторые столкнутся с проблемами со здоровьем, ссорами и неотложными делами.

Также своим прогнозом на июнь поделилась супруга астролога Тамара Глоба.