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Православные 19 мая чтут святого Иова. Он смиренно перенес много страданий, за что был вознагражден богом.
Традиции и обычаи 19 мая
В народе дату именовали Иовом Горошником, Огуречником, Росенником. Это связано с тем, что в этот день на Руси не только сеяли горох и сажали огурцы, но и по-особому относились к росе.
Наши предки верили, что эта влага 19 мая обладает целебной силой, поэтому старались утром пройтись по траве босиком, чтобы не болеть. Детям разрешали покувыркаться по росе – для крепкого здоровья и сил.
Посевными работами занимались после захода солнца. И считалось, что это должны делать только женщины, мужчинам нежелательно.
Народные приметы на 19 мая
Что нельзя делать 19 мая
Бездельничать и долго валяться в постели не рекомендуется – надолго заболят бока. Не стоит ссориться, тем более скандалить, с родными и близкими: в семье возникнут болезни и неприятности. Запрещено беременной чужих детей гладить – будущий ребенок станет беспокоиться, а у самой женщины заболит все тело.
Что можно делать 19 мая
Нужно много трудиться – это принесет благополучие и удачу. Девушкам следует, собрав росу на полотенце, высушить его и отдать любимому, тогда, по поверью, он будет нежен.
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