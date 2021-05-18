Запрещено в эту среду ссориться с близкими и родными – возникнут неприятности и болезни в семье

Православные 19 мая чтут святого Иова. Он смиренно перенес много страданий, за что был вознагражден богом.

Традиции и обычаи 19 мая

В народе дату именовали Иовом Горошником, Огуречником, Росенником. Это связано с тем, что в этот день на Руси не только сеяли горох и сажали огурцы, но и по-особому относились к росе.

Наши предки верили, что эта влага 19 мая обладает целебной силой, поэтому старались утром пройтись по траве босиком, чтобы не болеть. Детям разрешали покувыркаться по росе – для крепкого здоровья и сил.

Посевными работами занимались после захода солнца. И считалось, что это должны делать только женщины, мужчинам нежелательно.

Народные приметы на 19 мая

После рассвета стелется туман, значит, облаков и дождя не ожидается.

Если утром нет росы, погода будет меняться.

Сооружающие гнезда в открытых местах осы предвещают ненастное лето.

Яркое солнце в этот день – к жаре с июня по август.

Похолодание сулит стабильную погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 19 мая

Бездельничать и долго валяться в постели не рекомендуется – надолго заболят бока. Не стоит ссориться, тем более скандалить, с родными и близкими: в семье возникнут болезни и неприятности. Запрещено беременной чужих детей гладить – будущий ребенок станет беспокоиться, а у самой женщины заболит все тело.

Что можно делать 19 мая

Нужно много трудиться – это принесет благополучие и удачу. Девушкам следует, собрав росу на полотенце, высушить его и отдать любимому, тогда, по поверью, он будет нежен.

Ранее сообщалось о церковных праздниках в мае 2021 года. Верующие будут отмечать три больших торжества.

