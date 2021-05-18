Расставание неизбежно: какие знаки зодиака не подходят друг другу

Расставание неизбежно: какие знаки зодиака не подходят друг другу
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторым парам счастливая семейная жизнь не светит

Отгремел марш Мендельсона, отплясали и спели на свадьбе гости. Торжество осталось позади, молодожены стали обустраивать совместный быт, и со временем оказалось, что они абсолютно не подходят друг другу: родились под не совместимыми в браке знаками зодиака.

Таким парам счастливая семейная жизнь не светит, и расставание супругов неизбежно. Отношения не заладятся, ведь в гороскопе четко сказано о больших противоречиях в характерах.

КАКИЕ ЗНАКИ ЗОДИАКА ОБРЕЧЕНЫ НА РАССТАВАНИЕ

Тяжело будет сохранить брак Овну и Раку. Ни официальное оформление союза, ни появление детей не спасет от разрыва, ведь они слишком разные. Овен полон энергии, ведет активный образ жизни, обожает шумное общество и стремится занять в нем ведущее место. Рак вял, часто подвержен мрачному настроению, чрезмерно обидчив. Даже если оба станут уступать друг другу, надолго их не хватит. 

Не уживутся и Скорпион со Стрельцом. Здесь помехой могут стать общие черты – ревность и подозрительность. Не повлияет на решение расстаться и разные характеры. Первый остро ощущает, когда ему лгут, и не может это принять. Второй постоянно готов врать, плести интриги, старается обвести вторую половинку вокруг пальца. Между такими супругами будут часто вспыхивать ссоры, не исключены и потасовки. Их семье не дано выстоять даже при сильной взаимной страсти партнеров.

Также не дано создать счастливую семью Близнецам и Весам. Их умы и темпераменты совсем не подходят для совместной жизни. Близнецы легкомысленны и безответственны, Весы – полная противоположность, им свойственны рассудительность и добросовестно относятся к своим обязанностям. Поведение первых шокирует вторых, и наступает момент, когда оба не могут смириться с этим положением и расстаются, передает рассказ астрологов "Пятый канал".

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака столкнутся с трудностями летом. Согласно прогнозу астролога Павла Глобы, у таких в теплое время года возникнут проблемы со здоровьем и неотложные дела

Полина ДОРОЖКИНА

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