Третий четверг последнего месяца весны обещает удачу многим

Луна 20 мая продолжит расти, но уже в созвездии Девы. В этот день усидчивая и кропотливая работа будет достойно оценена. Большую роль в принятии верных решений сыграет внимание к мелочам и обострившееся внутреннее чутье. Благоприятный момент для наведения порядка в доме и активного отдыха.

Овен

Новые дела окажутся не по силам Овнам, за них лучше взяться в другое время. Агрессивный настрой и напористость могут подмочить репутацию. Не тратьте деньги понапрасну. Велик риск лишиться мелких, но дорогих вещей. Уделите время восстановлению сил.

Телец

Настал подходящий момент, чтобы Тельцы сумели реализовать замыслы. Благодаря неуступчивости и твердому характеру вы способны одолеть наиболее сильного противника. С финансами будет туго, но терпимо. Не делайте вложений, иначе много потеряете.

Близнецы

От умственной работы Близнецам желательно отказаться. Рисковать и ввязываться в экстремальные ситуации не стоит. Одобрение и похвалы в ваш адрес искренние, им можно верить. Поберегите здоровье. Вечером устройте свидание с любимым человеком.

Рак

Негативные высказывания Раков отрицательно скажутся на их карьере. Нужно держать эмоции под контролем. Обсуждать серьезные вопросы не следует. Пригодится опыт нового знакомого. Есть шанс посетить интересное мероприятие или необычное место.

Лев

Для обдумывания планов и получения новых знаний Львам этот день подойдет. Не подписывайте важные документы, пока внимательно не изучите их. Умение держать себя в руках избавит от ссор с окружающими. Позвольте себе небольшие покупки: они порадуют.

Дева

Выход из сложного положения Девы найдут, главное – успокоиться и мыслить разумно. Не исключено, что от вас потребуют составить отчет о проделанной работе, придется возиться с бумагами или отправиться в командировку. Возможны ссоры с близкими, в семье.

Весы

Благодаря полученному ранее опыту, изобретательности и творческому подходу Весы решат даже самые непростые задачи. Есть вероятность прибрести новые знакомства, которые пригодятся в будущем. Поберегите здоровье – ведите активный образ жизни.

Скорпион

На работе и в жизни Скорпионов подстерегают серьезные опасности. Важные дела нужно отложить. Также звезды не советуют заниматься спортом и лечением. Уладьте отношения с дорогими вам людьми, помиритесь. Вечером желательно побыть в одиночестве и тишине.

Стрелец

Заканчивать начатое ранее придется Стрельцам. Не поддавайтесь тяге к незапланированным приобретениям: излишние расходы приведут к большим финансовым затруднениям. Удачными окажутся поездки с родными и друзьями. Дома возможны бытовые проблемы.

Козерог

Хорошо отладить рабочий процесс Козерогам удастся. В личной жизни тоже все будет хорошо. От поездки на далекое расстояние лучше отказаться. Не стоит покупать автомобиль или долго находиться за рулем своей машины. Вечером надо побыть с семьей.

Водолей

Решение новых задач поможет Водолеям получить прибыль. Вы достигнете поставленных целей и сумеете продвинуться в карьере. Не исключены споры с любимым человеком, постарайтесь сгладить острые углы. Доставит удовольствие поход на концерт или в театр.

Рыбы

Немало трудностей предстоит преодолеть Рыбам. Чтобы разобраться с проблемами, отложите большие и сложные дела. Избегайте чрезмерных нагрузок, отдохните. Семейные будут выяснять отношения из-за ревности. У одиноких может начаться новый роман.

До этого астролог Василиса Володина рассказала, что ожидает каждый знак зодиака на текущей майской неделе. В течение семи дней – с 17 до 23 мая 2021 года – предприимчивым и упорным звезды сулят успех.

