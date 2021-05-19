Этот четверг не подходит для посева своих семян – они не взойдут

Церковь поминает 20 мая Нила Сорского. Этот православный святой считается основателем первого русского скита и составителем устава такого жительства.

Также отмечается очередная годовщина явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Он сиял необыкновенным светом.

Традиции и обычаи 20 мая

На Руси эту дату именовали Купальницей. Было принято умываться, обливаться и купать домашних животных водой, с раннего утра до полудня стоящей в ведрах на солнце: по поверью, она обладала целебной силой.

Также ходили в гости. Но не просто так, а с целью стянуть у хозяев семена, которые понравились, и посеять их на своем огороде или в поле. Наши предки верили, что тайное "заимствование" поможет собрать богатый урожай.

Еще 20 мая называли в честь Иоанна Крестителя, предсказавшего пришествие Иисуса Христа. В народе его величали Иваном Бражником, так как считалось в порядке вещей "запивать" зло. Перед застольем наши предки обязательно выпивали воду, освященную в Крещение, – на крепкое здоровье.

Народные приметы на 20 мая

К вечеру усилилась влажность, значит, на следующий день будет тепло и ясно.

Быстро сохнущие лужи и земля предупреждают о суховее.

Если месяц рога вниз опустил, хорошая погода ожидается.

Красная луна предвещает ненастье.

Дождь в этот день сулит теплый сентябрь.

Восточный или западный ветер дует – к большому урожаю.

Что нельзя делать 20 мая

1. Не положено умываться рано утром.

2. Гадать на игральных картах не стоит.

3. Сеять свои семена не годится.

4. Купать ребенка младше года не разрешается никому, кроме матери.

5. Мыть лошадей не согретой колодезной водой не следует.

Что можно делать 20 мая

1. Рано утром нужно поставить емкости с водой на солнце.

2. Днем следует умыться и облиться ею.

3. Сеять нужно только семена, украденные у соседей.

Ранее "Утро.ру" писало, что можнои нельзя делать, чтобы деньги постоянно водились в доме. Финансовое благополучие будет достигнуто при соблюдении определенных правил.

