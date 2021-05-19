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26 мая произойдет Лунное затмение. Астролог Инна Любимова предупредила, чего стоит ожидать от этого астрономического явления.
По словам специалиста, особенно остро событие прочувствуют Стрельцы. Причина кроется в том, что затмение пройдет в пятом градусе их созвездия. Возможны сильные перепады настроения и беспочвенные ссоры.
Непросто придется также Девам, Рыбам и Близнецам. Чтобы держать эмоциональное состояние в норме, им придется сильно постараться, передает РИА ФАН.
В это время лучше отказаться от важных дел, так как работа будет складываться не слишком удачно. Отличным вариантом станет времяпровождение в домашней обстановке.
Однако не стоит расстраиваться из-за возможных трудностей. 10 июня можно будет наблюдать Солнечное затмение, которое принесет положительные перемены. Появится возможность решить сложные задачи, реализовать поставленные цели и определиться с будущим.
Звезды предупреждают – вероятны судьбоносные встречи и разрыв отношений с теми, кто тянет вас вниз.
Удача в период Солнечного затмения улыбнется Весам, Водолеям, Львам и Овнам. А вот для Близнецов наступит непростое время. Возрастет вероятность сделать поспешные выводы и обмануться собственными иллюзиями.
Девам, Стрельцам и Рыбам придется быть крайне осторожными, чтобы не наделать глупостей.
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