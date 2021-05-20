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Верующие чтут 21 мая Иоанна Богослова. Этого апостола и любимого ученика Иисус Христос просил позаботиться о Божией Матери. За веру он много страдал и был сослан.
Еще поминают христианского святого Арсения Великого. А также инока Киево-Печерской лавры Арсения Трудолюбивого.
Традиции и обычаи 21 мая
В народе дату называют днем Арсения Пшеничника, и неспроста. На Руси в этот день сеяли пшеницу. А святого Иоанна величали Иваном Долгим, ведь посеянные в это время огурцы вырастали длинными.
Также в давние времена женщины пекли обетные пироги. В полном одиночестве замешивалось тесто и готовилось такое угощение, которое раздавалось только пришедшим в дом гостям, прохожим на перекрестке, бедным и нуждающимся. Семье это есть не полагалось. Остатки сыпали птицам.
Молодой жене следовало испечь пирог с мясом или рыбой. Им она должна была потчевать родных мужа, показывая, какой хорошей хозяйкой является.
Народные приметы на 21 мая
Что нельзя делать 21 мая
Браться за новые дела не рекомендуется, в противном случае грозят финансовые потери. Запрещено надевать старую обувь – это приведет к трудной жизни. Произносить ругательства не стоит, иначе ждут болезни, неудачи, личные отношения не будут складываться. Стирать и гладить не годится, так как все быстро испачкается и помнется.
Не следует работать после полудня: всех, кто живет рядом и в округе, ожидает ненастье. Есть лук и чеснок нежелательно, или навалятся беды. Плохо думать, злиться и ссориться не разрешается – это обернется неприятностями вдвойне. Не положено спорить с близкими, а то конфликт надолго затянется.
Что можно делать 21 мая
Позволяется работать в огороде и саду. Нужно заниматься обычными делами. Следует проявлять щедрость и доброту по отношению к окружающим.
Ранее стало известно, какой рукой
брать и отдавать деньги. Используя
приметы и суеверия, можно привлечь финансы.
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