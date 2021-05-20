Некоторым придется сократить расходы

До наступления лета осталось чуть меньше двух недель. Этот период неизбежно связан с тратами – на отпуск, разнообразные развлечения и прочее. "Утро.ру" расскажет, как не попасть в сложную финансовую ситуацию в июне, но при этом добиться желаемого.

Овен

Овны могут себе позволить потратить деньги на то, что давно хотели приобрести. Долгожданные покупки подарят вам заряд позитива на месяц вперед. Однако не стоит терять головы и спускать все накопленные средства.

Телец

Звезды советуют Тельцам отказаться от чрезмерной бережливости. Пришло время реализовать свои давние мечты. Также следует задуматься о вложениях в собственные проекты. В будущем это принесет хорошие плоды.

Близнецы

В июне Близнецам лучше не делать крупных покупок. Есть риск оказаться в затруднительном положении. А вот приятные мелочи можно себе позволить. Шопинг или поход в кино – а что предпочитаете вы?

Рак

В первый летний месяц Раки будут тратить достаточно много. Важно анализировать свои доходы и расходы, не допуская нарушения баланса. Стоит задуматься о накапливании средств. Через месяц вы точно скажете себе "спасибо".

Лев

Львы смогут добиться больших успехов на работе. Все ваши старания будут оценены по достоинству. Хорошая зарплата позволит потратить деньги на те вещи, которые вы давно хотели, но не могли купить.

Дева

Июнь – крайне продуктивный месяц для Дев. Появится возможность реализовать какой-то перспективный бизнес-проект, который принесет прибыль. Важно не только решать рабочие вопросы, но и выделять время для отдыха.

Весы

В начале лета Весам придется хорошо потрудиться, чтобы достигнуть поставленных перед собой целей. Проявив настойчивость и целеустремленность, вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. А это, в свою очередь, обещает новые финансовые поступления.

Скорпион

Скорпионам будет не так просто увеличить свой доход. Возможны непредвиденные обстоятельства, из-за которых произойдет сбой в рабочем процессе. Но не стоит расстраиваться – пришло время проявить креативность.

Стрелец

Стрельцам необходимо задуматься о сокращении своих расходов. В противном случае вы окажетесь в минусе. Вместо того, чтобы тратить деньги на ненужные мелочи, лучше вложитесь в собственное будущее.

Козерог

У Козерогов июнь выдастся стабильным – и в финансовом, и в рабочем планах. Воспользуйтесь шансом и проведите анализ своих планов и перспектив. Скорее всего вам в голову придут идеи, как улучшить положение.

Водолей

Если Водолеи проявят амбициозность, то вполне вероятно, что на работе им предложат занять более высокую должность. Увеличение заработной платы позволит осуществить давние мечты и планы.

Рыбы

Рыбам лучше отказаться от лишних трат. Желательно подзатянуть пояс и начать откладывать деньги. В середине лета вы сможете потратить их на путешествие мечты или другие приятные вещи.

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