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Православные 22 мая поминают Николу Угодника. Дата связана с моментом перенесения его мощей из турецкого Мира в итальянский Бари.
Святого называют чудотворцем: по преданию, он воскресил разбившегося насмерть после падения с палубы во время шторма матроса и спас тонущего. Также его считают покровителем тех, кто отправляется в дальний путь.
Традиции и обычаи 22 мая
На Руси именовали дату Николиным днем. Называли Николой Вешним (Весенним), что вполне объяснимо, Летним, ведь зачастую в этот день было тепло, как летом, и даже Травным, поскольку на земле уже вырос зеленый "ковер".
Принято было ходить в церковь, чтобы не только помолиться у иконы Николы Угодника, но и освятить воду. Крестьяне в это время продолжали сеять пшеницу и сажали картошку. Еще начинали водить лошадей в "ночное". Также проходили сватовство, помолвки и свадьбы.
Народные приметы на 22 мая
Что нельзя
делать 22 мая
Давать и брать взаймы не стоит: долг вряд ли будет возвращен. После захода солнца нежелательно выносить из дома мусор, а то с ним исчезнет достаток семьи. Не положено стричь волосы и ногти – это лишит здоровья. Купаться в прудах, озерах, речках не годится. Молодым не следует рано ложиться спать.
Вешать на окна шторы из плотной ткани не дозволено, иначе удача и счастье обойдут стороной Запрещено детям брать угощение у чужих людей: полакомившись, малыши станут беспокойными. Не разрешается убивать пауков, иначе можно обеднеть. Поднимать упавший нож голыми руками не рекомендуется – грозит ссора с любимым человеком.
Что можно делать 22
мая
Нужно помириться с теми, с кем в ссоре – это поможет укрепить отношения. Разрешается делать предложение руки и сердца, устраивать помолвки и свадьбы: по поверью, такие союзы долгими и счастливыми. Девушкам и парням желательно веселиться, громко петь, есть пироги и разводить костры, считается, что такое обеспечит сытость, тепло и веселье на весь год.
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