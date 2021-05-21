Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в Николин день
Фото: Kira Hofmann/dpa/www.globallookpress.com
В эту субботу не положено стричь волосы и ногти: можно лишиться здоровья

Православные 22 мая поминают Николу Угодника. Дата связана с моментом перенесения его мощей из турецкого Мира в итальянский Бари.

Святого называют чудотворцем: по преданию, он воскресил разбившегося насмерть после падения с палубы во время шторма матроса и спас тонущего. Также его считают покровителем тех, кто отправляется в дальний путь.

Традиции и обычаи 22 мая

На Руси именовали дату Николиным днем. Называли Николой Вешним (Весенним), что вполне объяснимо, Летним, ведь зачастую в этот день было тепло, как летом, и даже Травным, поскольку на земле уже вырос зеленый "ковер".

Принято было ходить в церковь, чтобы не только помолиться у иконы Николы Угодника, но и освятить воду. Крестьяне в это время продолжали сеять пшеницу и сажали картошку. Еще начинали водить лошадей в "ночное". Также проходили сватовство, помолвки и свадьбы.

 Народные приметы на 22 мая

  • Закрывшиеся в полдень цветки одуванчиков сулят похолодание и ненастье.
  • Птицы летают высоко – к хорошей погоде, низко – к осадкам.
  • Идет дождь, значит, лето будет не засушливым, а урожай – богатым.
  • Если зацвела ольха, наступила пора сеять гречиху.
  • Квакающие лягушки предвещают большой урожай овса.

Что нельзя делать 22 мая

Давать и брать взаймы не стоит: долг вряд ли будет возвращен. После захода солнца нежелательно выносить из дома мусор, а то с ним исчезнет достаток семьи. Не положено стричь волосы и ногти – это лишит здоровья. Купаться в прудах, озерах, речках не годится. Молодым не следует рано ложиться спать.

Вешать на окна шторы из плотной ткани не дозволено, иначе удача и счастье обойдут стороной Запрещено детям брать угощение у чужих людей: полакомившись, малыши станут беспокойными. Не разрешается убивать пауков, иначе можно обеднеть. Поднимать упавший нож голыми руками не рекомендуется – грозит ссора с любимым человеком.

Что можно делать 22 мая

Нужно помириться с теми, с кем в ссоре – это поможет укрепить отношения. Разрешается делать предложение руки и сердца, устраивать помолвки и свадьбы: по поверью, такие союзы долгими и счастливыми. Девушкам и парням желательно веселиться, громко петь, есть пироги и разводить костры, считается, что такое обеспечит сытость, тепло и веселье на весь год.

Ранее указывалось, когда нельзя мыть посуду в гостях. По приметам, это может обернуться серьезными неприятностями         

Полина ДОРОЖКИНА

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