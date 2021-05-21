Традиции, обряды, поверья и обычаи в первом месяце лета зависят от даты

В июне немало праздников. Все традиции, обряды, поверья и обычаи зависят от даты. Христиане отмечают большое торжество – Троицу. Ей предшествует русальная неделя.



1 июня – Иван Долгий

На Руси этот день также называли Оберег нивы. Чтобы защитить посевы зерновых, наши предки читали специальные заговоры. По приметам, прохлада в эту дату задержится на 40 дней.

2 июня – Тимофей Грядочник

Так в народе величали святого Довмонта Псковского. Крестьяне по обычаю проводили день в огородах. На севере огурцы сажали, на юге первые плоды собирали. По длительности дождя судили о том. как долго будет солнечно в течение лета.

3 июня – Оленин день

Святую Елену, которую чтили в это время, считали покровительницей льна, принято было сеять эту культуру. По погоде определяли, какой будет осень.

4 июня - Василиск

Еще называли дату Соловьиным или Васильковым днем. Запрещалось работать в полях и огородах, чтобы они не засорились васильками. Народ слушал трели соловья. По росе судили о будущем урожае.

5 июня – Левон Огуречник-Конопляник

Этот день был последним для посадки огурцов. Крестьяне также сеяли коноплю, из которой ткали полотно, а масло растения использовалось в пищу. По числу оводов угадывали объем урожая.

6 июня – Свобориное дерево

Так на Руси именовали шиповник. Принято было срывать и нести в дом ветки кустарника с цветами – как оберег от бед. Водой с лепестками девушки и женщины умывались. По тому, идет дождь или нет, определяли, сколько будут в лесу грибов.

7 июня – Иван Медвяные росы

Так прозвали день за сладость утренней росы. На севере сеяли яровые. Знахари собирали травы для снадобий. По количеству росы судили об урожае льна и конопли.

8 июня – Карп Карполов

Название связано с именем апостола и хорошим клевом рыбы. Было принято отправляться на рыбалку за карпами. Также звали в дом мастера, чтобы он осмотрел печь. Хороший рост щавеля в этот день принимали за предсказание тела в течение всего лета.

9 июня – Федора Домовница

Нельзя было подметать, это считалось выносом сора из избы. Девушкам и женщинам не положено было разговаривать друг с другом на улице. По разным приметам определяли, ожидать ли дождя.

10 июня – Никита Гусятник

Особое внимание уделяли в этот день такой домашней птице. гусей вели пастись на свежую траву, птенцов кормили кашей на святой воде. Еще называли день Полудницей как духа в образе женщины, завлекающей мужчин и лишающей их силы. По ветру судили об урожае.

11 июня – Феодосия Колосяница

Именовали дату и Рыскуньей и Гречишницей. На Руси сеяли гречиху., наблюдали за колосьями ржи. как они наливаются. По тому, жаркло или нет, судили, сколько будет грибов-колосовиков.

12 июня – Змеиный праздник

Такое название дали, считая, что в этот день проходят "свадьбы" пресмыкающихся. Наши предки не ходили в лес, опасаясь нападения агрессивных в такой период змей. Наблюдали за ветром, чтобы узнать, какой будет осень.

13 июня – Еремей Бобовник-Распрягальник

Первой наименование было связано с посадкой бобовых культур. Второе – с тем, что посев был окончен, и лошадей распрягали. Их купали , сытно кормили и оставляли отдыхать. Смотрели, идет ли дождь, тем самым определяли погоду зимой.

14 июня – Устин Брусничные губы

В этот день у замужних женщин и свободных девушек были свои ритуалы. Первые могли заставить супругов извиняться на виду у народа, вторые проводили обряды – либо чтобы отвязаться от назойливого ухаживания, либо на длолгую совместную жизнь с любимыми. Наши предки следили за восходом солнца, по нему судили об урожае зерновых.

15 июня -Никифор Дубодер, Зеленые святки

Было принято поздравлять тех, кто в этом году сыграл свадьбу. Обряд был похож на колядки в Святки зимой. Детей в этот день называли вьюнками. Мужчины драли кору с деревьев – на дубление кожи животных. По погоде ночью и утром определяли, какая будет в следующие несколько дней.

16 июня - Лукьян Ветряк

Также именовали дату "Колодец", так как некоторые в этот день рыли колодцы. Еще называли день Луки – по именам двух святых. По тому, откуда и куда ветер дует, узнавали о будущем урожае и тому, что природа уготовила.

17 июня – Митрофан Навозник

С этого дня крестьяне начинали удобрять землю, на которой не было посевов. Еще сеяли гречу, наблюдали за ростом льна. Верили, что дождь в этот день затянется на несколько следующих.

18 июня – Дорофеев день

Были и другие названия у даты: Воробьиные ночи -так как дни становились короткими, как птички воробушки, и День ночь сон-травы, ведь зацветало это растение. Старались выполоть все сорняки, верили, что тогда они больше не вырастут. И снова по росе угадывали количество урожая.

19 июня – Ларион Полольник-Пропольник

В это время борьба с сорняками становилась более массовой. Однако их старались убирать не тяпками, а руками – рвали с корнями. Большое значение придавалось толкованию снов. По направлению ветра судили, каким будет остальное лето.

20 июня – Федот Урожайник-Налив

Название связано с тем, что в этот день наблюдали за тем, как наливаются колосья, и определяли количество урожая ржи. Величали Федота и Стражем, веруя в то, что он защитит купающихся от русалок и других водяных духов. Думали, что гром предвещает ненастье на несколько дней.

21 июня – Федор Колодезник

Так день прозвали за то. что в него приянято было определять место под будущий колодец. Также крестьяне вывозили на огороды и в поля навоз. По наличию или отсутствию грозы судили, каким будет покос.

22 июня – Кирилов день

Еще величали дату Солноворот, ведь это был самый длинный день в году, расцвет лета. Начинает созревать земляника, Становится меньше комаров, с ними сязывали несколько примет. По тому, зацвела ли рожь, определяли пору сенокоса.

23 июня – Тимофеев день

Были и другие названия: Знамения – поскольку придавали особое значение любому знаку, который считали пророческим, а также День призраков – потому что верили, будто в это время по земле бродят привидения. По приметам, радуга в этот день сулит голод.

24 июня – Варнава Земляничник

На Руси в этот день собирали поспевшую землянику. Крестьяне пахали землю. отведенную под пары. Ждали дождя, и во всем пытались разглядеть, будет он или нет.

25 июня – Петр Солнцеворот

Называли также Петра Рыболовом и Капустником. В этот день заканчивается летнее солнцестояние. принято высаживать последнюю рассаду – в основном, капусты. Рыбаки отправляются на промысел. Из улова готовилось много блюд. По туману и росе судили о погоде в ближайшее время.

26 июня – Акулина Гречишница

Именовали дату и "Мирские каши", а также "Задери хвосты". Первое связано с тем, что варили гречневую кашу и угощали ею неимущих. Второе – с тем. что, защищаясь от массы назойливых насекомызх коровы и другие домашние животные махали хвостами. Крестьяне сеяли гречиху. Погоду узнавали по количеству мошкары.

27 июня – Елисей Гречкосей

В этот день продолжали сеять гречиху. Ее посевам необходима влага, поэтому наши предки проводили специальные обряды, призывая дожди. Если они шли, то продолжались еще семь недель

28 июня – день Фита и Амоса

Было и другое название – Скотный заступник. Святого Фита считали покровителем домашнего скота. В этот день ему молились о спасении животных от болезней и мора. Много росы считали предзнаменованием богатого урожая.

29 июня – Тихон Тихий-Утишитель

Святого Тихона, которого поминали в эту дату, считали заступником от беспокойства. Просили его об избавлении от волнений и о тишине, от чего пошло название – Утишитель. принято было щедро угощать работников, вывозивших в это время навоз на поля: было жарко, а работа эта тяжелая. Мелкий дождь принимали за предзнаменование долгого ненастья.

30 июня – Мануйло и Савелий

Называли день и Солнцестой, считая, что в это время дневное светило "застаивается". Многие на Руси отмечали и праздник "Молодой Ярило", проводили ярмарки и гулянья. По тому есть гроза или нет, судили о будущем урожае.