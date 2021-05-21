Многим придется столкнутся с трудностями, которые возникали и раньше

В 2021 году Сатурн будет ретроградным на протяжении 4,5 месяцев. При таком положении, считают астрологи, положительные качества планеты превращаются в отрицательные. Начнется этот непростой период 23 мая, а завершится лишь 11 октября. Не исключено, что многим придется столкнуться с трудностями, поэтому лучше знать заранее, где ожидать подвоха.

Сатурн – покровитель Козерога и Водолея. Также шестая планета отвечает за дисциплину, ответственность, трудолюбие и способность находить выход из непростых ситуаций. Во время ретроградности эти качества будут заметно ослаблены. Возможно, что особенно непросто будет преподавателям, юристам, философам и политикам.

Тех, кто не сделал верный вывод из ошибок прошлого, Сатурн заставит вновь пережить похожие ситуации, чтобы наконец преподать урок.

Что можно делать во время ретроградного Сатурна

Этот период прекрасно подходит для благотворительности. Помогите тем, кто нуждается в вашей поддержке. Это обязательно оценят.

Также можно посвятить время завершению начатых ранее проектов.

Не забудьте уделить время себе. Во время ретроградного Сатурна еще раз переосмыслите уроки прошлого, подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни.

Обязательно сохраняйте терпение и не теряйте самообладания. Постарайтесь серьезнее относится к работе.

Что нельзя делать во время ретроградного Сатурна



Данный период – не самое благоприятное время для переезда, поэтому отложите этот вопрос на некоторое время.

Также нужно быть аккуратнее при заключении важных сделок, особенно дело касается покупки недвижимости. Велик риск упустить что-то важное.

Новые проекты тоже затевать не стоит.

Заключать брак во время ретроградного Сатурна – не самая лучшая затея.

Будьте осторожнее с резкими высказываниями. Излишне рисковать, вступать в ссоры астрологи настоятельно не рекомендуют.

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