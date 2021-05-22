Приметы на 23 мая: что нельзя делать в день Симона

Приметы на 23 мая: что нельзя делать в день Симона
Фото: pixabay.com
Работы с землей в это время были под запретом

23 мая в народе называли Симон Посев. В этот день крестьяне с особым уважением относились к своей кормилице – Матери сырой земле.

Что нельзя делать 23 мая

  • Работы в поле в это время были под запретом – копать землю и что-то сажать считалось плохой приметой. Кстати, пересаживать комнатные растения тоже не стоит – они могут не прижиться в новом горшке, будут расти слабыми.
  • Суеверные люди говорят, что на Симон Посев не стоит покупать что-то крупное, да и вообще тратить много денег.
  • В этот день нельзя, чтобы кошелек был пустым, иначе финансового благополучия можно не ждать. Для привлечения денег нужно положить в него пару купюр, чем крупнее, тем лучше.

Что можно делать в день Симона

На Руси в этот день собирали целебные травы и искали клады.

Перед тем, как отправиться за лекарственными растениями, обязательно мылись, надевали чистую одежду. Собранные на Симона травы обладали особой силой, верили наши предки.

Приметы на 23 мая

Дождь в этот день сулил лето с обильными осадками.

Если в небе кучевые облака – это к улучшению погоды.

К хорошей погоде в скором времени – сильный ветер во время дождя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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