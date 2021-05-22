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23 мая в народе называли Симон Посев. В этот день крестьяне
с особым уважением относились к своей кормилице – Матери сырой земле.
На Руси в этот день собирали целебные травы и искали клады.
Перед тем, как отправиться за лекарственными растениями, обязательно мылись, надевали чистую одежду. Собранные на Симона травы обладали особой силой, верили наши предки.
Дождь в этот день сулил лето с обильными осадками.
Если в небе кучевые облака – это к улучшению погоды.
К хорошей погоде в скором времени – сильный ветер во время дождя.
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