Суеверные люди не моют полы старой одеждой или полотенцами

Примет об уборке и обо всем, что с ней связано, существует великое множество. О самых интересных читайте в подборке "Утро.ру".



По приметам, чтобы привлечь в дом деньги, вытирать пыль нужно красной тряпкой. Этот цвет способствует финансовому благополучию.

При этом мыть пол или протирать мебель тряпками из старой одежды или полотенец не стоит. Это, наоборот, приведет к убыткам.

Чтобы в доме водились деньги, веник нужно ставить ручкой вниз. Покупать веник стоит самому. При этом можно загадать желание – считается, что оно непременно сбудется. Ну и, конечно, веник должен всегда быть чистым.

Суеверные говорят, что нельзя выбрасывать мусор после заката. Это сулит несчастья.

Со стиркой тоже связано немало примет. Так, лучшим днем для того, чтобы постирать вещи, считается среда. Сушить белье вечером или развешивать его на ночь на улице не стоит – наши предки считали это дурной приметой. Мол, вскоре кто-то из домашних покинет семейный очаг.

О том, в какие дни, по приметам, лучше всего затевать в доме уборку, читайте в нашем материале.