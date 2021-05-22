Не "вымести" деньги из дома: приметы об уборке

Не "вымести" деньги из дома: приметы об уборке
Фото: pixabay.com
Суеверные люди не моют полы старой одеждой или полотенцами

Примет об уборке и обо всем, что с ней связано, существует великое множество. О самых интересных читайте в подборке "Утро.ру".

  • По приметам, чтобы привлечь в дом деньги, вытирать пыль нужно красной тряпкой. Этот цвет способствует финансовому благополучию.
  • При этом мыть пол или протирать мебель тряпками из старой одежды или полотенец не стоит. Это, наоборот, приведет к убыткам.
  • Чтобы в доме водились деньги, веник нужно ставить ручкой вниз. Покупать веник стоит самому. При этом можно загадать желание – считается, что оно непременно сбудется. Ну и, конечно, веник должен всегда быть чистым.
  • Суеверные говорят, что нельзя выбрасывать мусор после заката. Это сулит несчастья.
  • Со стиркой тоже связано немало примет. Так, лучшим днем для того, чтобы постирать вещи, считается среда. Сушить белье вечером или развешивать его на ночь на улице не стоит – наши предки считали это дурной приметой. Мол, вскоре кто-то из домашних покинет семейный очаг.

О том, в какие дни, по приметам, лучше всего затевать в доме уборку, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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