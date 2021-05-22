Звезды расскажут, какие трудности могут встретиться в течение суток

День отлично подходит для того, чтобы взяться за важные дела. Получится найти союзников, а также наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре. Возможны удачные совпадения и приятные знакомства.

Овен

Овнов ждет насыщенный и позитивный день. Появится большое количество интересных идей, реализовать которые захочется в ближайшее время. 23 мая можно прислушаться к собственной интуиции – она точно не обманет.

Телец

Сегодня Тельцы смогут посвятить время полезным делам. Вы будете максимально сконцентрированными, поэтому ничто не собьет вас с толку. Вполне возможно, что кто-то попросит вашей помощи. Не упустите шанса проявить свои лучшие качества.

Близнецы

Звезды предупреждают – в воскресенье Близнецы скорее всего столкнутся с некоторыми трудностями. Однако они будут не слишком существенными, поэтому вашего настроения не испортят. Не отказывайтесь от помощи близких и друзей – мудрый совет точно не помешает.

Рак

День обещает быть несколько напряженным. Раки будут переживать из-за того, что не успевают завершить дела в срок. Непредвиденные обстоятельства могут выбить вас из колеи. Постарайтесь расслабиться и плыть по течению. Настроение вам поднимет встреча с родными.

Лев

Львов ждет благоприятный день. Получится решить большое количество рабочих вопросов, а также реализовать личные цели. В этом вам помогут более опытные коллеги или знакомые. Во второй половине дня уделите время близким и друзьям.

Дева

В первой половине дня Дев захватит суета. Придется достаточно быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства и подстраиваться под новые условия. Ближе к вечеру напряжение спадет, и у вас появится шанс как следует отдохнуть.

Весы

23 мая Весы вряд ли смогут добиться больших успехов в делах. Вам будет достаточно сложно сконцентрироваться на деталях. Многие захотят отложить работу на потом, а вместо этого уделить время своим желаниям.

Скорпион

Первая половина дня подарит Скорпионам возможность пообщаться с дорогими для них людьми. Разговор будет складываться замечательно – без недопонимания и размолвок. После обеда стоит расслабиться и отдохнуть. Это вернет силы и зарядит позитивом.

Стрелец

Стрельцам следует отказаться от спешки. Она ни к чему, когда речь идет о решении важных дел. Проанализируйте свои возможности и решите, каким путем стоит идти к достижению целей. Вечер готовит для вас какие-то денежные сюрпризы.

Козерог

Козерогам не стоит переживать по пустякам. В какой бы трудной ситуации вы не оказались, на помощь всегда придут близкие и друзья. Звезды обещают хорошие новости и интересные идеи. Возможны также приятные события в кругу семьи.

Водолей

23 мая – отличный день для общения. Водолеи легко найдут общий язык с окружающими и проявят свои лучшие личностные качества. Возможно начало новой романтической истории. Что касается работы, то она будет даваться вам легко.

Рыбы

День будет наполнен приятными встречами и увлекательными беседами. Не исключены небольшие споры, однако они окажутся полезными. Получится найти выход из затруднительного положения и достичь прогресса в делах.

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