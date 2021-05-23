Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Мокия Мокрого

Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Мокия Мокрого
Фото: pixabay.com
Крупные покупки лучше запланировать на другое время

24 мая православная церковь чтит память Мокия Амфипольского. Язычники, узнав о том, что он уверовал в Христа, долго истязали священника, но несмотря на страшные мучения он остался цел. В результате его решили казнить.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 24 МАЯ

Также в этот день наши предки вспоминали о Кирилле и Мефодии, отмечая День письменности. Также 24 мая считается днем Мокия Мокрого. По погоде можно было определить, каким будет лето. Если дождь шел целый день, тогда и лето будет таким. 

Большая часть запретов были связаны с посевом. Считалось, что если пренебречь этим правилом, тогда град погубит весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху.  Вечером за одним столом обязательно собиралась вся семья. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 МАЯ

  • Повремените с признанием в своих чувствах. Лучше сделать это в другой день, потому что сейчас велика вероятность, что взаимностью вам не ответят. 
  • Откажитесь от крупных покупок. Скорее всего, приобретенная вещь быстро выйдет из строя и потеряет вид. 
  • Не беритесь за новые дела, если не доделали предыдущие, иначе можете остаться ни с чем. 
  • Незамужним девушкам нельзя подметать, если они не хотят остаться без мужского внимания.
  • Работы в огороде тоже лучше отложить. Займитесь уборкой дома или приготовьте вкусный ужин. 


ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 24 МАЯ

  • Проведите время с семьей. Это сделает вас ближе и повысит настроение. 
  • Также можно вспомнить о традиции, по которой девушки плели венки, чтобы отпустить его в воду. Это поможет улучшить вашу личную жизнь. 
  • 24 мая – прекрасное время для расставания. Если вы долго не решались этого сделать, то день Мокия Мокрого – подходящий момент. Есть вероятность, что вы сможете сохранить с бывшим партнером хорошие отношения.

Народные приметы на 24 мая 

  • Если весь день идет дождь, лето тоже дождливым будет. 
  • Весь день тепло – жди богатое лето. 
  • Кошки спят животом кверху, значит погода будет знойной. 
  • Если вечером похолодало, тогда ждите ухудшения погоды и гроз. 


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как притянуть деньги в дом с помощью уборки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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