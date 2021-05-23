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24 мая православная церковь чтит память Мокия Амфипольского. Язычники, узнав о том, что он уверовал в Христа, долго истязали священника, но несмотря на страшные мучения он остался цел. В результате его решили казнить.
Также в этот день наши предки вспоминали о Кирилле и Мефодии, отмечая День письменности. Также 24 мая считается днем Мокия Мокрого. По погоде можно было определить, каким будет лето. Если дождь шел целый день, тогда и лето будет таким.
Большая часть запретов были связаны с посевом. Считалось, что если пренебречь этим правилом, тогда град погубит весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху. Вечером за одним столом обязательно собиралась вся семья.
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