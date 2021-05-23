Постарайтесь уделить время семье

Астрологи советуют 24 мая обратить внимание на свой близкий круг. Можно, например, пригласить родных или близких друзей в гости. Обсудите последние новости, поделитесь переживаниями. Это поможет зарядиться и понять, что все трудности временны.

Овен

24 мая займитесь восстановлением отношений с близкими вам людьми. Скорее всего, вам удастся достучаться до их сердец, поэтому не упустите этот шанс уладить давние конфликты и восстановить теплые отношения. Также звезды советуют Овнам перестать искать ответы на тревожащие вопросы в прошлом. Пора двигаться дальше.

Телец

Тельцам в этот понедельник нужно разумно распределяться финансами. Шанс совершить удачные покупки высок, поэтому можете смело отправляться по магазинам. Не менее выгодными 24.05 будут финансовые вложения, но с результатами придется подождать. В работе не бойтесь отстаивать свое мнение. Это оценят.

Близнецы

Хороший день для новых знакомств, поэтому астрологи советуют Близнецам быть собой и перестать думать о мнении окружающих. Ваше обаяние растопит сердце едва ли не каждого, кого вы сегодня встретите. Но лучше, если представители знака будут осторожны в своих высказываниях, иначе ссор все-таки не избежать.

Рак

24.05.2021 не предпринимайте необдуманных действий. Будьте предельно аккуратны и не торопитесь. В противном случае трудностей не избежать. Не расстраивайтесь, если вам не удастся урегулировать спорные вопросы – всему свое время.

Лев

Львы смогут добиться много. В этом представителям знака помогут полезные знакомства. Не бойтесь просить о помощи, она сейчас будет кстати. 24 мая вас будут переполнять эмоции, остается лишь направить энергию в нужное русло.

Дева

Представителям знака нужно подумать о семье. Можно, например, устроить праздничный ужин. Проведите вечер за разговорами. Не исключены трудности в отношениях с вашим партнерам. Звезды советуют Девам проявить терпение и спокойно поговорить. Ссоры ни к чему хорошему не приведут.

Весы

Да, 24 мая будет непросто. Но Весы справятся с решением как личных, так и профессиональных проблем. Главное не суетиться, иначе можно упустить что-то важное. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет верное решение. Перестаньте держаться за людей, которые вас не ценят. Настало время перемен.

Скорпион

Скорпионам нужно успокоиться и постараться держать язык за зубами: никаких ссор и конфликтов. Постарайтесь быть добрее хотя бы к близким людям, потому что 24 мая вы можете ранить их чувства даже одним резким словом. Укротите свой горячий темперамент, иначе вы можете многое потерять.

Стрелец

Стрельцов 24.05 ждут успехи в финансовых вопросах. Звезды обещают представителям знака удачные покупки и выгодные инвестиции. Но не тратьте слишком много денег. Скорее всего, они вам еще понадобятся. В решении деловых вопросов проявите смекалку. Ваш необычный подход к решению вопросов будет вознагражден.

Козерог

Самое время приступить к реализации тех идей, которые вы давно держите в своей голове, особенно если они касаются отношений с близкими людьми. Также Козерогам следует воздержаться от критики и сплетен. Не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются.

Водолей

Если вам кажется, что сил уже не осталось, то это не так. Соберите волю в кулак и сделайте последний рывок, для начала лишь правильно расставьте приоритеты. В любви у Водолеев наступает непростой период. Если вы не можете справиться со своими эмоциями и ревностью, подумайте о том, чтобы взять паузу в отношениях.

Рыбы

Рыбам захочется 24 мая тишины и спокойствия. Представителям знака нужно следовать велению внутреннего голоса, если они хотят избежать значительных проблем. И если вы еще окончательно не определились со своими желаниями, не спешите действовать, потому что уже скоро жизнь сама подскажет вам верное решение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что можно и нельзя делать во время ретроградного Сатурна.

