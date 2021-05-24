В последний вторник третьего месяца весны есть шанс добиться многого в профессиональной деятельности

Луна и 25 мая будет расти, но уже в созвездии Скорпиона. Этот день подходит для активной работы, учебы и творчества. Он будет так насыщен, что на отдых времени не останется. Поэтому развлечения, шумные мероприятия, романтические отношения порадуют не всех.

Овен

Протестовать и возмущаться по любому поводу Овну не стоит: возникнут трудности с карьерой. Избегайте ссор, не давайте воли эмоциям, и все получится – добьетесь поставленных целей, получите доход. От старых знакомых поступят интересные предложения.

Телец

Как следует оценив силы и заручившись поддержкой союзников, Тельцы справятся даже с непростыми задачами. Не торопитесь менять место работы. После напряженного труда придется разбираться с давно накопившимися домашними проблемами.

Близнецы

Новое дело принесет Близнецам хороший доход. Срочно решайте финансовые вопросы – заплатите налоги, рассчитайтесь по кредитам, верните долги. Не рискуйте и не ввязывайтесь в конфликты. Трудностей окажется немало, но вы их преодолеете, помогут близкие.

Рак

Благодаря упорству и решительности Раки сумеют добиться успехов. Однако велик риск денежных потерь. Непросто будет заниматься оформлением документов. В личной жизни возможны разные неожиданности. Есть вероятность обострения старых болезней.

Лев

Сосредоточиться только на важных делах необходимо Львам. Полезными окажутся новые знакомства. Воздержитесь от ссор с родными. Для решения бытовой проблемы потребуются большие траты. Начавшийся 25 мая роман будет стремительно развиваться.

Дева

Нарушение своих планов Девы воспримут так эмоционально, что могут допустить немало серьезных ошибок. Возьмите себя в руки и добьетесь многого. Из-за навалившихся забот от многих предложений весело провести время и развлечься придется отказаться.

Весы

Чтобы не допустить роковых ошибок, Весам нужно следовать подсказкам интуиции. Ожидаются сложности в командировке и с переходом на другую работу. Будут безвозвратно утеряны вложенные ранее средства. Вечером желательно расслабиться и развлечься.

Скорпион

Много работы и ответственности ляжет на плечи Скорпионов. Соберитесь, чтобы не навлечь на себя и коллег недовольство руководства. Держите эмоции под контролем. Хорошо бы получить новые знания. Не исключена простуда, обострение аллергии.

Стрелец

Чтобы достичь успеха и повысить свои доходы, Стрельцам надо завершить все дела. Помогут самодисциплина правильное распределение сил. Внимательно и аккуратно оформляйте документы. После работы, учебы прогуляйтесь на свежем воздухе.

Козерог

И с наиболее сложными профессиональными задачами Козероги справятся, если как следует обдумают все свои действия. Любые ваши проблемы разрешатся. Избегайте лишних расходов, иначе окажетесь на мели. Преодолеть трудности поможет любимый человек.

Водолей

На работе Водолеям потребуются спокойствие и настойчивость. Вам предстоит выполнить массу серьезных задач в строго отведенный для этого срок. Однако спешить не нужно, вы успеете. Поездки с семьей сложатся удачно. Найдется время и для отдыха в компании друзей.

Рыбы

Для реализации грандиозных замыслов Рыбам надо придумать способы. Позитивное настроение поможет смести все преграды с пути. Успешно пройдет неожиданная поездка. Благоприятное время для смены работы или переезда на новое место жительства. До этого "Утро.ру" писало, какие знаки зодиака ждут проблемы в ближайшие дни. Велик риск семейных ссор и прочих неприятностей.

