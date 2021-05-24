Девушкам, не встретившим суженого, запрещено в этот вторник носить одежду черного цвета, иначе будущим мужем окажется старик, который быстро умрет

Церковь чтит 25 мая Епифания Кипрского. Один из самых ранних святых яростно выступал против любых отклонений от веры.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 25 МАЯ

В народе называли дату по имени святого – Епифановым днем. А также Рябиновкой, поскольку верили, что в это время одноименное дерево имеет особую силу.

На Руси в этот день читали заговоры от гроз и молний, чтобы уберечь дома от возможных пожаров. Девушки на Рябиновку наряжались в красную одежду – как у плодов дерева.

Сорванной ветке рябины, поставленной в воду, приписывали магическое свойство. Думали, будто, пока она не вянет, повезет во всем, особенно тем, кто отправлялся в путь.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 25 МАЯ

Синева в облаках вечером появилась, значит, в погоде ожидаются перемены.

Цветы жимолости сильнее запахли – к дождю.

Если распустились кувшинки, заморозков больше не будет

Поющий всю ночь соловей предвещает хорошую погоду.

Утренний дождь сулит ненастье с июня по август.

Майских жуков кругом очень много – к сухому лету.

Рябина с опозданием цветет, значит, осень запоздает.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 МАЯ

Толкать ногой лежащие на земле предметы не следует, иначе будут серьезные неприятности. Грязную посуду на ночь оставлять на столе не разрешается – беда нагрянет. Срывать и нести в дом кувшинки не положено: домашние питомцы умереть могут. Жадничать нежелательно, в противном случае ожидают неудачи, а люди отвернутся.

Запрещено незамужним девушкам носить одежду черного цвета, иначе будущим супругом окажется старик, который скоро умрет. Не стоит переступать через ветки и кости, а то в семье родится умственно отсталый ребенок. Брать в руки острые предметы и приближаться к огню не рекомендуется – это чревато глубокими ранами и сильными ожогами

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 25 МАЯ

Следует помочь нуждающимся: то, что отдано, вернется вдвойне. Отправляясь в дорогу, нужно взять веточку рябины – это убережет от неприятностей в пути.

Ранее "Утро.ру" писало о народных праздниках в мае. Они появились в давние времена, и некоторые до сих пор отмечаются.

