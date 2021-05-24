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Церковь чтит 25 мая Епифания Кипрского. Один из самых ранних святых яростно выступал против любых отклонений от веры.
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 25 МАЯ
В народе называли дату по имени святого – Епифановым днем. А также Рябиновкой, поскольку верили, что в это время одноименное дерево имеет особую силу.
На Руси в этот день читали заговоры от гроз и молний, чтобы уберечь дома от возможных пожаров. Девушки на Рябиновку наряжались в красную одежду – как у плодов дерева.
Сорванной ветке рябины, поставленной в воду, приписывали магическое свойство. Думали, будто, пока она не вянет, повезет во всем, особенно тем, кто отправлялся в путь.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 25 МАЯ
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 МАЯ
Толкать ногой лежащие на земле предметы не следует, иначе будут серьезные неприятности. Грязную посуду на ночь оставлять на столе не разрешается – беда нагрянет. Срывать и нести в дом кувшинки не положено: домашние питомцы умереть могут. Жадничать нежелательно, в противном случае ожидают неудачи, а люди отвернутся.
Запрещено незамужним девушкам носить одежду черного цвета, иначе будущим супругом окажется старик, который скоро умрет. Не стоит переступать через ветки и кости, а то в семье родится умственно отсталый ребенок. Брать в руки острые предметы и приближаться к огню не рекомендуется – это чревато глубокими ранами и сильными ожогами
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 25 МАЯ
Следует помочь нуждающимся: то, что отдано, вернется вдвойне. Отправляясь в дорогу, нужно взять веточку рябины – это убережет от неприятностей в пути.
Ранее "Утро.ру" писало о народных праздниках в мае. Они появились в давние времена, и некоторые до
сих пор отмечаются.
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