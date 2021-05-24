Предсказания эксперта помогут правильно расставить приоритеты

Важнейшим событием последней недели мая станет лунное затмение, которое случится 26 мая. По прогнозам Василисы Володиной, сильнее всего влияние на себя ощутят Стрельцы и Близнецы, поэтому представителям этих знаков нужно быть особенно осторожными в общении с окружающими.

Однако не стоит расстраиваться заранее. Возможно, вы давно хотели поставить точку в отношениях с определенным человеком. Или, например, попрощаться с вредной привычкой. Лунное затмение вам обязательно в этом поможет.

Также будьте осторожнее с новыми знакомствами, потому что есть высокий риск, что человек окажется не тем, кем за себя выдает.

Понедельник

День будет хоть и конструктивным, но все-таки беспокойным. 24 мая удача будет на стороне Раков и Близнецов, а Львам и Козерогам повезет меньше, потому что представители этих знаков могут столкнуться с небольшими трудностями.

Вторник

Эмоциональный день. Особенно хорошо совладать с эмоциями смогут Раки и Скорпионы. Другим же знакам нужно понимать, что близится лунное затмение, поэтому в отношениях может присутствовать некое напряжение.

Среда

26 мая – день лунного затмения. Не планируйте на этот день ничего важного, потому что влияние этого события ощутят на себе представители всех знаков. Посвятите время семье.

Четверг

Подходящий день для знакомств, особенно для деловых. Возможно, вы ощутите чувство эмоциональной неудовлетворенности своим состоянием дел. Особенно это касается Стрельцов, Близнецов и Рыб.

Пятница

28 мая ситуация наконец станет более стабильной. Подходящий день для рабочих знакомств, а также учебы и изучения важной информации.

Суббота и воскресенье

Выходные отлично подходят для отдыха. Попробуйте развеяться и дать шанс чему-то новому. Откажитесь от привычных вариантов проведения досуга, заменив их чем-то необычным.

В воскресенье не отказывайте в помощи родным. Будьте готовы поработать за идею, но во благо близких вам людей.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 24 по 30 мая для всех знаков зодиака.