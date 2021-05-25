Гороскоп на 26 мая 2021 года

Гороскоп на 26 мая 2021 года
Фото: Утро.ру
Одни знаки зодиака подстерегают испытания, другим повезет

В среду, 26 мая, будет полнолуние. Спутник Земли переберется от Скорпиона в знак Стрельца. Также ожидается затмение Луны. С новыми делами надо повременить. Неподходящее время для смены деятельности и обращения с просьбами к руководству. Будет трудно складываться общение, неудачными окажутся поездки.

Овен

Но все сложится у Овнов. Можно смело браться за новое и получить хороший доход. Ничьи советы вам не понадобятся, действуйте самостоятельно. Вас ожидают радостные известия и приятные сюрпризы. Можно весело провести время и отлично отдохнуть.

Телец 

Искать выход из запутанных ситуаций придется Тельцам. Общение не сложится и с давними единомышленниками. Неподходящее время для оформления документов на кредит. Снять напряжение поможет спокойный вечер в окружении семьи. Близкие поддержат и помогут.

Близнецы

Фантазия, изобретательность и творческий подход помогут Близнецам добиться успехов. Не исключено, что вас попытаются обмануть мошенники, будьте начеку. Полезные новости расскажут старые знакомые. С финансами следует быть экономнее, не тратьте лишнее.

Рак

Изменить место работы или условия труда могут Раки. Воплотить планы не удастся. Однако не стоит расстраиваться. Не лишним будет позаботиться о собственном здоровье. Для улучшения самочувствия хорошо бы вечером прогуляться на свежем воздухе и отоспаться.

Лев 

Благодаря серьезному отношению к делам Львы сумеют решить все задачи. Трудностей с финансами не ожидается. Расходы будут, но все приобретенное окажется кстати. Есть вероятность исполнить давнее заветное желание. Развлекитесь и повеселитесь от души.

Дева

Профессиональных и бытовых проблем у Дев будет слишком много. Важно не торопиться и постараться верно распределить их, что-то отложить на потом. Осторожнее с деньгами. Возможны приятные сюрпризы и подарки. Новое знакомство может изменить жизнь

Весы

Немало преград возникнет на пути у Весов. Удачными окажутся вклады и покупки, не жалейте средств на себя и близких. Будьте внимательны на дороге. Помогите старым знакомым. Есть шанс признаться в чувствах или порадовать любимого человека сюрпризом.

Скорпион

Достичь поставленных целей Скорпионы сумеют. Желательно много работать, иначе велик риск депрессии. Вы способны как найти новые, так и потерять прежние источники дохода. Следует рассчитаться с долгами и выплатить кредит. Избегайте любых споров и конфликтов.

Стрелец

Небольшие преграды Стрельцы преодолеют и добьются желаемых результатов, главное - сосредоточиться. Благодаря достижениям в профессиональной деятельности не исключено  повышении в должности. Возможно получение немалых доходов и подарков.

Козерог

Серьезные дела Козерогам лучше отложить. Воздержитесь от ссор с окружающими. Удачно сложатся поездки. Неожиданные встречи порадуют. Домашние проблемы вы решите без особого труда. Отправляйтесь в путешествие с семьей, оно пройдет незабываемо.

Водолей

Достичь больших результатов в повседневных делах у Водолеев не получится. Зато есть вероятность найти подработку. Избегайте откровенных разговоров и критических замечаний. Не лишней будет поддержка близкого человека. Разберитесь в личных отношениях.

Рыбы

Обдуманные решения и действия помогут Рыбам добиться успехов.  Нужно будет разобраться с налогами и кредитами, и вы справитесь. Приятно будет проходить общение с единомышленниками. Могут возникнуть новые планы по работе. Уделите время хорошему отдыху.

Недавно четыре знака зодиака предупредили о последствиях затмения в конце мая. Некоторые столкнутся с резкими перепадами настроения.

Полина ДОРОЖКИНА

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