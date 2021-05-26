Приметы на 27 мая: что нельзя делать в день Сидора Бокогрея-Огуречника

Приметы на 27 мая: что нельзя делать в день Сидора Бокогрея-Огуречника
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Не годится с утра до вечера находиться в одной и той же одежде – это помешает реализовать планы

Православные чтут 27 мая Исидора Блаженного. Он был провидцем и чудотворцем.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 27 МАЯ

В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей – ведь было тепло, можно погреться, Огуречник – за то, что в это время принято было сажать огурцы.

Звали и Сивером. Наши предки верили, что он управляет северным ветром, и считали, что с этого дня заморозков уже не будет.

Крестьяне в этот день не только сажали огурцы. Если на ивах не было пыли в виде перьев, сеяли лен и другие культуры.

Также читали заговоры на богатство семьи. А еще пристально следили  за погодой, чтобы узнать, какими окажутся ближайшие дни, лето и урожай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 27 МАЯ

  • Радуга с севера предвещает ясные и теплые оставшиеся весенние дни, с запада – пасмурные и холодные.
  • Погода 27 мая повторится летом.
  • Количество грозовых туч указывает на то, сколько раз в июне будут идти дожди.
  • Прилетели ласточки и стрижи, значит, будет тепло.
  • Красный закат  и прозрачные облака – к переменчивой и ненастной погоде.
  • Если поют соловьи, ожидается богатый урожай.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 МАЯ

Утром не стоит заворачивать домой с середины пути, или неудачи будут преследовать. Споткнувшись на пороге, тотчас входить в жилище не разрешается, иначе грозит ссора с кем-то из близких.

Обсуждать и решать вопросы, тем более финансовые, за столом с углами не положено: договориться не удастся. Запрещено с утра до вечера находиться в одной одежде – это помешает реализовать планы.

Спать на одной подушке нескольким людям, в том числе супругам, нежелательно, а то на следующий день мысли спутаются. Не годится думать о плохом, злиться, ругаться скверными словами и отворачиваться от того, кому необходима помощь.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 27 МАЯ

Желательно работать в огороде. Разрешается посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится. Следует терпеливо воспринимать происходящее.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на июнь 2021 года. Традиции, обряды, поверья и обычаи в первом месяце лета зависят от даты.

Полина ДОРОЖКИНА

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