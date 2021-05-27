Гороскоп на 28 мая 2021 года

Гороскоп на 28 мая 2021 года
Фото: Утро.ру
В эту пятницу следует подумать о будущем

Убывающая Луна переберется 28 мая в созвездие Козерога.Только  обдуманные и сознательные решения приведут к успехам. У многих возникнут проблемы с деньгами, велик риск неоправданных расходов. Ожидаются трудности и в общении, только умение держать эмоции под контролем убережет от крупных ссор.

Овен

Если планы об отпуске не воплотятся, Овны будут раздражены. К окружающим не относитесь чересчур строго. Есть шанс получить интересное предложение или повышение в должности, а также приумножить благосостояние. Не берите в руки острые предметы.

Телец 

Быть внимательными, аккуратными и придерживаться строгих правил Тельцам понадобится на работе, в личной жизни, в дороге. Избегайте тяжелых ситуаций. Чаще выходите на прогулки, чтобы малоподвижный образ жизни не отразился на здоровье негативно.

Близнецы

Проявляя инициативу, Близнецы удачно разрешат вопросы, накопившиеся в профессиональной деятельности. Не позволяйте управлять собой. Твердо двигайтесь по пути к достатку, и финансы прибудут. Ближе к вечеру порадует сюрприз от любимого человека.

Рак

В поездке Ракам удастся разобраться со многими проблемами. Соблюдайте дистанцию в общении, не откровенничайте. Воздержитесь от споров и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать. Будьте активнее в романтических отношениях.

Лев 

Хорошо выполнить массу текущих задач Львам поможет трудолюбие и прилив сил. Также не помешает предусмотрительность и осторожность. Встреча со старым другом поднимет настроение. Найдите время для отдыха у реки, озера, на поляне в лесу.

Дева

Выход из самых запутанных ситуаций Девы найдут. Хватит смелости и на участие в рискованных экспериментах. Семейным надо правильно распределить обязанности с близкими. Не ешьте все подряд и слишком много – это  приведет к серьезным проблемам с желудком.

Весы

Непривлекательные дела Весам надо отложить на потом. Возможны встречи с интересными людьми, приятные сюрпризы и подарки. В личных отношениях не все гладко – нужно решать, как их освежить. Чтобы нормализовать давление, следует больше отдыхать и спать.

Скорпион

Даже с необычными задачами Скорпионы успешно справятся. Благодаря участливости и чуткости удастся наладить общение. Хорошо подумайте до того, как принимать решения, связанные с финансами, не берите большие кредиты: подорвете свой бюджет.

Стрелец

Любую работу Стрельцы выполнят на отлично. Возможно повышение в должности. Избегайте незапланированных расходов, вложений и азартных игр: не исключены значительные денежные потери. Вечером устройте семейный праздник, позовите гостей. Берегите здоровье

Козерог

Решительность, энергия и много усилий помогут реализовать крупный план. Уверенно двигайтесь по намеченному пути, и вам откроются новые перспективы. Моно сменить работу. Воздержитесь от откровенных разговоров. Одинокие могут встретить вторую половинку.

Водолей

Браться за сложные дела Водолеям нежелательно: из-за рассеянности велик риск ошибок. Используйте полученные советы – удастся сберечь финансы. Мелкие покупки окажутся удачными. Есть вероятность хорошо провести свободное время с близкими людьми.

Рыбы

На ходу разбираться с навалившимися вопросами и проблемами придется Рыбам. Отложите на другое время подписание важных документов. Прибыли не ожидается, экономьте деньги. Зато вам предстоит судьбоносная встреча. Многим повезет в любви.

До этого на "Утро.ру" был опубликован финансовый гороскоп на июнь 2021 года. Согласно ему, некоторым знакам зодиака нужно будет сократить траты в первом месяце лета.  

Полина ДОРОЖКИНА

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